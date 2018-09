Beaker Browser | cos’è e come funziona

chimerarevo

(Di martedì 18 settembre 2018) C’è un web, che conosciamo tutti, che si basa sul rapporto client-server. Ce n’è uno un po’ meno conosciuto che sfrutta la tecnologia P2P per bypassare i server e rendere comunicazioni e scambi di informazioni più sicuri e privati. SistemiPayPal, Satispay o Hype, ad esempio, utilizzano il peer-to-peer per permettere lo scambio di denaro in modo semplice ed immediato esattamentese lo si stesse prestando fisicamente ad un amico., invece, è ilper “the next generation web”, una rete fondata sul reciproco e libero scambio di informazioni in modo diretto, sicuro e con la possibilità di utilizzare una parte della memoria del proprio PC per hostare il proprio sito web. Nasce dall’idea che il web debba essere uno strumento nelle mani di tutti per potersi informare ed esprimere liberamente. Vediamo quindi, cos’è e...