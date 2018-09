Basket | Qualificazioni Mondiali 2019 | Italia con un piede e mezzo in Cina Pass iridato

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : quando torna in campo l’Italia? Date - orari e tv delle prossime partite della seconda fase : Dopo aver vinto le prime due partite della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019, per i giocatori italiani è tempo di rituffarsi nella preparazione all’imminente campionato italiano. La Nazionale azzurra tornerà in campo a novembre, quando sarà opposta alla Lituania il 29, e a dicembre, quando il 2 andrà in Polonia. Successivamente, la terza finestra vedrà in campo gli azzurri il 22 febbraio contro l’Ungheria e ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : cosa succede nel resto del mondo. Nigeria e Tunisia hanno già il biglietto per la Cina : Non solo Europa: le Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 stanno coinvolgendo tutto il mondo, che sta vedendo giocare un gran numero di nazionali in questa prima finestra della seconda fase. In Africa è già stato emesso qualche verdetto, mentre gli altri continenti devono ancora decidere, in sostanza, tutto. AFRICA Nigeria e Tunisia ce l’hanno fatta e sono già ai Mondiali senza dover attendere le ultime quattro partite. La squadra ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : la Lituania vola in Cina all’overtime - Spagna sola al comando nel girone I : Si chiude la finestra di settembre dedicata alle nazionali ancora in corsa per le Qualificazioni Mondiali 2019. Al termine della serata odierna viene resa nota la quarta rappresentativa europea che parteciperà alla rassegna iridata: si tratta della Lituania, che al termine di un match combattutissimo contro i Paesi Bassi, deciso dopo due tempi supplementari con la vittoria dei baltici, stacca matematicamente il pass per la Cina il prossimo ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Sacchetti “Mi è piaciuta la reazione”. Datome “Spero di andare in Cina” : L’Italia concede il bis nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019. Dopo il successo di venerdì contro la Polonia, è arrivato quello di oggi contro l’Ungheria. Una vittoria importantissima per gli azzurri, che ormai vedono vicinissima la Cina. Una qualificazione che potrebbe già arrivare nelle prossime sfide di fine novembre. Meo Sacchetti ha voluto analizzare la prestazione della sua squadra. Il CT azzurro è rimasto comunque soddisfatto ...

Basket - Pagelle Ungheria-Italia - Qualificazioni Mondiali 2019 : Datome re nella complessa serata azzurra. Filloy maestro della rimonta : Di seguito le Pagelle di Ungheria-Italia, secondo impegno della nostra Nazionale all’interno della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. ITALIA della Valle 5,5 – Non è lo stesso di Bologna, ma nel primo tempo piazza un paio di importanti triple. Nel secondo, però, tende più che altro a sbagliare: finisce con 2/10 dal campo. Aradori 6 – Incide poco nella partita, ma il suo paio di assist lo riesce a ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : cuore e sudore. L’Italia non brilla - ma batte l’Ungheria. Cina sempre più vicina : La Cina è sempre più viCina. L’ItalBasket vince anche in Ungheria per 69-63 nella sfida delle Qualificazioni ai Mondiali di Basket 2019. Oggi contro i magiari contava davvero solo vincere ed è un risultato fondamentale per la squadra di coach Meo Sacchetti che ora stacca proprio l’Ungheria di due vittorie e soprattutto mantiene un vantaggio rassicurante sulle altre inseguitrici. Già nella prossima finestra di Novembre gli azzurri ...

Basket - questa Nazionale ha un cuore enorme : sconfitta l’Ungheria - bel “balzo” nelle qualificazioni Mondiali : Meo Sacchetti e la sua Italia continuano a vincere, oggi successo in casa dell’Ungheria grazie ad un cuore enorme degli azzurri L’Italia di coach Meo Sacchetti, ha giocato oggi una gara di qualificazione ai Mondiali, molto complicata in casa dell’Ungheria. La Nazionale azzurra, dopo aver vinto contro la Polonia, si affacciava a questo incontro con grande consapevolezza dei propri mezzi ed il morale a mille, convinta di ...

LIVE Basket - Ungheria-Italia - Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA : scontro diretto quasi decisivo per il pass : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Ungheria-Italia, secondo incontro della Nazionale azzurra nelle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Nel primo confronto, giocatosi al PalaDozza di Bologna, gli azzurri hanno superato la Polonia col roboante punteggio di 101-82, con un Amedeo Della Valle in splendida vena da tre punti (8/11) e autore di complessivi 28 punti. Rispetto al roster che ha unito in un solo, caloroso tifo le due ...

Ungheria-Italia stasera in tv - Qualificazioni Mondiali 2019 Basket : a che ora comincia e su che canale vederla : L’Italbasket è sbarcata a Debrecen, dove stasera affronterà l’Ungheria nel match valido per le Qualificazioni Mondiali 2019. Una vittoria varrebbe tantissimo per gli azzurri, costituirebbe un passo importantissimo lungo il cammino verso la rassegna iridata che si svolgerà il prossimo anno in Cina. Gli ungheresi attualmente occupano la terza posizione nel girone J, con una vittoria in meno rispetto alla nostra Nazionale. Attenzione a ...

LIVE Ungheria-Italia - Qualificazioni Mondiali Basket 2019 in DIRETTA : orario d’inizio e su che canale vederla in tv : Dopo il successo conquistato a Bologna contro la Polonia, la nazionale italiana di basket va a caccia di un successo che ipotecherebbe il pass per la rassegna iridata. A Debrecen l’Italia si scontra con l’Ungheria in un match valido per la seconda fase delle Qualificazioni Mondiali 2019. Teatro dell’incontro il parquet di Fonix Hall, con palla a due alle ore 18.00 di oggi, lunedì 17 settembre. Attualmente nel girone J gli ...

