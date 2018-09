Basket femminile | Mondiali 2018 | il calendario completo Programma | orari e tv

Basket 3 3 - Europei 2018 : il titolo maschile va alla Serbia dopo una finale drammatica - quello femminile alla Francia : La Serbia , che ha i migliori giocatori al mondo nel ranking globale, ha dovuto fare una fatica notevole contro la Lettonia : il 19-18 finale rispecchia l'altissimo tasso di tensione visto nell'...

Basket 3×3 - Europei 2018 : il titolo maschile va alla Serbia dopo una finale drammatica - quello femminile alla Francia : Si è chiusa oggi la quarta edizione della 3×3 Europe Cup in quel di Bucarest. La manifestazione, che nella sostanza equivale agli Europei, è stata vinta dalla Serbia per quanto riguarda il torneo maschile e dalla Francia in quello femminile. In entrambi i casi si tratta del primo titolo. La Serbia, che ha i migliori giocatori al mondo nel ranking globale, ha dovuto fare una fatica notevole contro la Lettonia: il 19-18 finale rispecchia ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : Italia femminile rimontata e superata dall’Ucraina all’overtime - è quarto posto per le azzurre : L’Italia perde anche la finale per il terzo e quarto posto agli Europei di Basket 3×3 di Bucarest, alias 3×3 Europe Cup. Le azzurre sono state superate in rimonta, in una partita strana, dall’Ucraina, vittoriosa per 16-17 all’overtime. Niente medaglia, dunque, per le Campionesse del Mondo, che ora torneranno in Italia a completare la preparazione per i rispettivi campionati (A1 per Filippi, A2 per le ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : Olanda in finale - per l’Italia femminile ci sarà la sfida per il terzo posto : L’Italia femminile non riesce a cogliere la doppietta Mondiali-Europei. Alla 3×3 Europe Cup di Bucarest, le azzurre sono state sconfitte in semifinale per 20-12 da un’ottima Olanda e dovranno scendere in campo per vincere la medaglia di bronzo. La partita, per le ragazze allenate da Angela Adamoli, non ingrana mai veramente: Loyce Bettonvil fa la voce grossa nel 6-2 iniziale delle orange, mentre D’Alie da sola fa quel che ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : l’Italia femminile va in semifinale travolgendo per 21-5 la Repubblica Ceca. Prossima avversaria l’Olanda : La giornata dell’Italia femminile alla 3×3 Europe Cup, che poi sono gli Europei di Basket 3×3, comincia bene. A Bucarest, le azzurre, già Campionesse del Mondo pochi mesi fa, hanno battuto con grande facilità la Repubblica Ceca, travolta da un 21-5 che lascia pochissimo spazio a interpretazioni di vario genere. Per l’Italia è il primo approdo in semifinale da quando la manifestazione è stata istituita, nel 2014. La partita ...

Basket 3×3 - Europei 2018 : una vittoria e una sconfitta bastano all’Italia femminile per il primo posto nel girone : La nazionale italiana femminile di Basket 3×3 supera la fase a gironi al termine della prima giornata degli Europei 2018 in corso di svolgimento a Bucarest (Romania). Il quartetto azzurro costituito da Marcella Filippi, Giulia Ciavarella, Rae Lin D’Alie e Arianna Zampieri ha superato prima il Belgio con un agevole 22-15, poi è stato sconfitto di misura dall’Ungheria 12-13. Nonostante ciò le campionesse mondiali in carica ...

Basket – La Nazionale Femminile batte Israele - passi incoraggianti per le Azzurre : La Nazionale Femminile a La Spezia batte Israele anche nel secondo test (58-46, Penna 14). Coach Crespi: “Evidenti passi avanti rispetto alla prima uscita” Vince ancora, la Nazionale Femminile, nel secondo dei due test che le Azzurre hanno sostenuto contro Israele al PalaMariotti di La Spezia: 53-43 il risultato della prima partita, 58-46 quello della sfida di oggi, che chiude i 17 giorni di raduno della squadra di Marco Crespi. Il ...

Basket - si chiude la serie di amichevoli della Nazionale femminile : Italia ancora vittoriosa su Israele : Si è conclusa questa sera la serie di cinque amichevoli che l’Italia ha sostenuto in questo mese di agosto. Nell’ultimo impegno, consistito nella replica della sfida contro Israele che già si era avuta ieri, le azzurre hanno prevalso nuovamente col punteggio di 58-46. Per l’Italia, la miglior marcatrice è stata Elisa Penna con 14 punti. Rispetto alla partita di ieri, sono state tenute a riposo Marcella Filippi, Giuditta ...

Basket – Buon test per la Nazionale femminile : l’Italia supera Israele 53-43 : Nazionale femminile a La Spezia: le Azzurre superano Israele 53-43, 17 punti per Francesca Dotto. Oggi si replica alle 20.00, diretta sulla pagina Facebook della FIP Vince l’Italia nel primo dei due test amichevoli che le Azzurre sostengono in questi giorni a La Spezia contro Israele. La squadra di Marco Crespi si è imposta 53-43: oggi si replica, sempre alle ore 20.00 (diretta sulla pagina Facebook della FIP – ItalBasket). La ...

Basket femminile : vittoria per l’Italia nella prima delle due amichevoli contro l’Israele - 53-43 : L’ItalBasket femminile torna a vincere riscattando parzialmente il doppio ko rimediato contro la Francia. Al PalaMariotti di La Spezia le ragazze di coach Marco Crespi sconfiggono la nazionale israeliana 53-43 al termine di un incontro amichevole tra alti e bassi, con scarse percentuali di realizzazione (ad eccezione del primo quarto e degli ultimi minuti di gioco). Due ragazze in doppia cifra nelle fila dell’Italia, Francesca Dotto ...

Basket – La Nazionale femminile sfida l’Israele : Cecilia Zandalasini a La Spezia per sostenere le azzurre : Nazionale femminile a La Spezia. Domani con Israele (ore 20.00), diretta sulla pagina Facebook della FIP. A sostenere le azzurre ci sarà anche Cecilia Zandalasini Dopo l’amichevole di Vicenza con Wake Forest e le due partite giocate contro la Francia ad Anglet, la Nazionale femminile chiude il proprio raduno estivo affrontando Israele il 27 e il 28 agosto al PalaMariotti di La Spezia (ingresso gratuito, diretta streaming sulla pagina ...

ItalBasket - medaglia d'oro all'Europeo U16 Femminile : battuta in finale la Repubblica Ceca : Finalmente l'azzurro , in rosa, si tinge d'oro. L'Italia Under 16 conquista l'Europeo di categoria per la prima volta nella storia del basket Femminile. Le ragazze di Giovanni Lucchesi hanno battuto ...

Basket - l’Italia femminile under 16 è campione d’Europa! : Basket, l’Italia femminile ha vinto l’Europeo under 16, le azzurre hanno superato in finale la Repubblica ceca L’Italia femminile di Basket è campione d’Europa under 16. Una vera e propria impresa delle giovani azzurre, partite in sordina e salite di livello nel corso dell’Europeo. In finale le italiane hanno battuto col punteggio di 60-52 la Repubblica Ceca, rientrata da -22 a -3. Si tratta della seconda ...