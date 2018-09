Baseball | Super6 2018 | Italia-Belgio Programma | orari e tv

oasport

(Di martedì 18 settembre 2018) Dopo la convincente vittoria di stamattina contro la Germania, il cammino dell’alsi incrocia con quello del. Domani alle 11:00 gli azzurri avranno l’occasione di portare il proprio record sul 2-0 prima del big match attesissimo contro l’Olanda. La squadra belga ha come obiettivo massimo non arrivare ultima nella competizione e giocheranno il match senza tante pressioni. Per i nostri, invece, la vittoria è indispensabile per mantenere il ruolino di marcia immacolato. Di seguito tutte le informazioni su-Germania:o di inizio e dove vederla. MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE: 11:00: DOVE VEDERLA IN DIRETTA La sfida sarà visibile in diretta streaming sul sitosoftball.tv. CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULemilio.ferrante@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” ...