Barbara d’Urso | la Rai ha cancellato una sua ospitata da Bianca Berlinguer Leggi lo

Barbara d’Urso sgradita in Rai : «Hanno annullato la mia ospitata a Cartabianca di stasera» : Barbara D'Urso Barbara D’Urso non ha avuto ‘carta bianca’ dalla Rai. La conduttrice Mediaset ha comunicato infatti che, nelle scorse ore, l’azienda di Viale Mazzini ha bloccato la sua partecipazione al talk show di Rai3 Cartabianca, concordata da tempo e fissata per questa sera. Ad informare la presentatrice Mediaset dell’improvviso veto posto dal servizio pubblico è stata la giornalista Bianca Berlinguer. ...

Pomeriggio 5 - Silvia Corrias risponde a Eva Henger : Barbara d’Urso replica a tono : Pomeriggio 5, Silvia Corrias risponde a Eva Henger: “Eva dice cose non vere” A Pomeriggio Cinque oggi è andato in onda il terzo – e forse ultimo – capitolo della diatriba che in questi giorni ha spinto Eva Henger a scagliarsi contro Silvia Corrias, ex moglie Lucas Peracchi (ovvero l’attuale fidanzato della figlia Mercedesz). la […] L'articolo Pomeriggio 5, Silvia Corrias risponde a Eva Henger: Barbara ...

Cristiano Malgioglio cade a Domenica Live/ Barbara d’Urso : “Quel cretino mi è venuto addosso…” (Pomeriggio 5) : Barbara d'Urso e Malgioglio, video caduta Domenica Live: “Sei scemo! Antonio Ricci ci fa un programma con noi”. La serata continua in balera con Angelo Boffa.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 17:09:00 GMT)

Domenica In con Mara Venier sovrasta Domenica Live con Barbara d’Urso nella prima sfida d’ascolti! Vediamo nel dettaglio i dati dello share : La sfida degli ascolti tra Mara Venier e Barbara d’Urso era uno degli avvenimenti televisivi più invocati di questo inizio di stagione. E il risultato che emerge non smentisce le aspettative, perché dopo settimane di gioco cauto e moderato, senza sbilanciamenti delle due parti e con grandi manifestazioni di stime reciproca tra le due conduttrici, c’è un’affermazione netta della nuova “Domenica In” targata Mara ...

