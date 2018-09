Barbara D' Urso | ' La Rai ha cancellato la mia intervista con Bianca Berlinguer'

Rai blocca intervista Barbara D’Urso a Cartabianca/ “Berlinguer mi ha chiamato molto dispiaciuta” : Rai blocca l'intervista di Barbara D'Urso a Cartabianca: veto da Viale Mazzini contro la regina di Mediaset. "Bianca Berlinguer mi ha chiamato molto dispiaciuta". Cosa c'è dietro?(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 14:58:00 GMT)

Carta Bianca - la Rai blocca l’intervista a Barbara D’Urso. Lei : “Poco fa mi ha chiamato Bianca Berlinguer molto dispiaciuta” : Quest’intervista non s’ha da fare… e la Rai blocca Barbara D’Urso. Questa sera la conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live sarebbe dovuta essere una delle ospiti di Carta Bianca, il talk politico di RaiTre che spesso e volentieri apre le sue porte ai volti popolari della tivù (nella scorsa stagione abbiamo visto Mara Venier, Carlo Conti, Mara Maionchi, Paolo Bonolis e compagnia bella). Invece Carmelita, come si fa chiamare lei, non ci sarà ...

Mara Venier vince su Barbara D’Urso - perché non poteva che trionfare : Mara Venier non ha tradito le aspettative, la sua Domenica In è stata un successo stratosferico e ha stracciato Domenica Live di Barbara D’Urso. Persino Barbarella l’aveva predetto che la rivale l’avrebbe battuta quando con una frase piuttosto velenosa aveva premesso che Mara era oggettivamente avvantaggiata, a cominciare dal fatto che la sua trasmissione inizia subito dopo il Tg. Ma al di là di questi tecnicismi, ecco perché ...

Pomeriggio 5 - Silvia Corrias risponde a Eva Henger : Barbara d’Urso replica a tono : Pomeriggio 5, Silvia Corrias risponde a Eva Henger: “Eva dice cose non vere” A Pomeriggio Cinque oggi è andato in onda il terzo – e forse ultimo – capitolo della diatriba che in questi giorni ha spinto Eva Henger a scagliarsi contro Silvia Corrias, ex moglie Lucas Peracchi (ovvero l’attuale fidanzato della figlia Mercedesz). la […] L'articolo Pomeriggio 5, Silvia Corrias risponde a Eva Henger: Barbara ...

Silvia Corrias contro Barbara D'Urso/ Video - "Non accetto lezioni morali da nessuno" : è scontro a Pomeriggio 5 : Silvia Corrias contro Barbara D'Urso, volano frecciatine in diretta a Pomeriggio 5. "Non accetto lezioni morali da nessuno", la conduttrice replica "Se sei orgogliosa di questo..."(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 18:40:00 GMT)

Cristiano Malgioglio cade a Domenica Live/ Barbara d’Urso : “Quel cretino mi è venuto addosso…” (Pomeriggio 5) : Barbara d'Urso e Malgioglio, video caduta Domenica Live: “Sei scemo! Antonio Ricci ci fa un programma con noi”. La serata continua in balera con Angelo Boffa.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 17:09:00 GMT)

ALBA PARIETTI/ “Amo Amici - ma Maria De Filippi mi ignora. Barbara d'Urso? Nessuna lite ma...” (Vieni da me) : ALBA PARIETTI a Vieni da me: “Fabrizio Frizzi, che emozione nel vedere gli studi Rai intitolati a lui”. Le ultime notizie sulla showgirl, ospite di Caterina Balivo su Raiuno(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 15:55:00 GMT)

Ecco come commenta Barbara d’Urso la sconfitta contro Mara Venier… : Positività, sempre! Questo deve essere il motto di Barbara d’Urso che – dopo aver perso la prima sfida contro la Domenica In di Mara Venier – ha commentato gli ascolti positivamente su Instagram. “Buongiorno!! – ha esordito Carmelita su Instagram – Grazie per l’affetto con cui avete seguito il ritorno di Domenica Live!! Partiamo all’8% e portiamo la curva di Canale5 al 19%!! In un weekend ancora estivo in cui molto del nostro giovane pubblico ...