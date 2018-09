Barbara d' Urso a Cartabianca | salta l' intervista

Liberatele. Tifiamo per vedere Barbara D'Urso in Rai da Bianca Berlinguer : In un sistema mediatico che vede tutti ospitati da tutti, la Rai prende la decisione di bloccare la partecipazione di Barbara D'Urso da Bianca Berlinguer a CartaBianca. A darne notizia è la padrona di casa di Domenica Live, sul suo profilo Instagram."Stasera sarei dovuta essere ospite di Bianca Berlinguer, una delle giornaliste che stimo di più in Italia e lei stima me" scrive Barbara D'Urso, aggiungendo che "poco fa, alle 12.30, ...

Mara Venier vince su Barbara D’Urso - perché non poteva che trionfare : Mara Venier non ha tradito le aspettative, la sua Domenica In è stata un successo stratosferico e ha stracciato Domenica Live di Barbara D’Urso. Persino Barbarella l’aveva predetto che la rivale l’avrebbe battuta quando con una frase piuttosto velenosa aveva premesso che Mara era oggettivamente avvantaggiata, a cominciare dal fatto che la sua trasmissione inizia subito dopo il Tg. Ma al di là di questi tecnicismi, ecco perché ...

Pomeriggio 5 - Silvia Corrias risponde a Eva Henger : Barbara d’Urso replica a tono : Pomeriggio 5, Silvia Corrias risponde a Eva Henger: “Eva dice cose non vere” A Pomeriggio Cinque oggi è andato in onda il terzo – e forse ultimo – capitolo della diatriba che in questi giorni ha spinto Eva Henger a scagliarsi contro Silvia Corrias, ex moglie Lucas Peracchi (ovvero l’attuale fidanzato della figlia Mercedesz). la […] L'articolo Pomeriggio 5, Silvia Corrias risponde a Eva Henger: Barbara ...