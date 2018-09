Bambino Gesù : bimbo precipitato in condizioni critiche : Roma – “Alle ore 13.00 di oggi e’ giunto al Pronto Soccorso dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesu’ un bimbo con grave trauma da precipitazione. Le condizioni sono particolarmente critiche con danno cerebrale severo. Il Bambino e’ sottoposto attualmente a supporto rianimatorio avanzato e in ventilazione meccanica. In programma un intervento neurochirurgico. Il paziente e’ in prognosi riservata”. ...

Volo d'urgenza per l'Aeronautica militare : neonato in fin di vita trasportato al Bambino Gesù : Un neonato di appena un mese in imminente pericolo di vita è stato trasportato d'urgenza questa mattina da Catania a Ciampino a bordo di un aereo Falcon 900 del 31esimo Stormo dell'Aeronautica ...

Chiesa del Gesù Bambino di Gallinaro/ Video - il culto a Frosinone prosegue nonostante la scomunica del Papa : Il Papa ha scomunicato la Chiesa della Nuova Gerusalemme con sede poco distante da Frosinone, ma nonostante questo il culto ha migliaia di fedeli ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 11:08:00 GMT)

Sanità - genitori dei bimbi cardiopatici : “Non rassicura la risposta del Bambino Gesù a Roma” : Il lungo incontro dei genitori dell’Associazione Cuori Coraggiosi con il dg del Bambino Gesù Ruggero Parrotto non è bastato a rassicurare le mamme e i papà dei piccoli pazienti dell’ex primario Adriano Carotti. “Ci hanno garantito la continuità assistenziale – fa sapere l’associazione all’Adnkronos Salute – e dato rassicurazioni sull’autonomia decisionale di Carotti“, che ora è Top Surgeon e ...

Bambino Gesù - la rabbia dei genitori : quel medico salva i bimbi - resti dov'è : Si sono dati appuntamento presto, alle 6.30 di stamani, i genitori dei bambini cardiopatici che hanno fondato l'associazione «Cuori coraggiosi». Tre ore e mezza di sit-in sulla Passeggiata del ...

Pediatria - Bambino Gesù : una pedalata per tornare in pista dopo il trapianto : Biciclette nuove e fiammanti in dono per 9 giovani pazienti trapiantati dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, che ieri pomeriggio si sono ritrovati nella sede del Gianicolo per dare una pedalata in compagnia. La squadra di ciclisti in erba si era già riunita lo scorso ottobre nella Minifondo di Roma, gara promossa dall’As Roma Ciclismo nell’ambito della campagna nazionale ‘Diamo il meglio noi’ sulla donazione e sul trapianto di organi, tessuti ...

Da Aosta a Roma : marcia per la Ricerca dell'Ospedale Bambino Gesù : Roma, 6 set., askanews, - Una camminata di 50 km al giorno lungo la Via Francigena dall'8 al 23 settembre prossimi per raccogliere fondi in favore della Ricerca nel campo delle malattie ...

Da Aosta a Roma - una marcia per la ricerca del Bambino Gesù : Una camminata di 50 km al giorno lungo la Via Francigena dall’8 al 23 settembre prossimi per raccogliere fondi in favore della ricerca nel campo delle malattie neurodegenerative, condotta dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. E’ la marcia di Alessandro Ronald Sabelli, che insieme alla società dilettantistica Stone Tower ha creato il progetto Walk For Research. L’atleta, istruttore e personal trainer, è direttore del Dipartimento Sportivo dalla ...

Bambino Gesù - doppio trapianto da record : fegato e rene da mamma a figlio in laparoscopia : Il gesto incredibile di una madre e un intervento unico a livello internazionale hanno ridato la speranza al piccolo Danil, Bambino libanese di due anni e mezzo, affetto da una malattia metabolica ...

Bambino Gesù - doppio trapianto da record : dona al figlio rene e fegato con intervento in laparoscopia : La tragica storia del bimbo libanese di due anni, morto sull'aereo che da Beirut lo portava a Roma per le cure che gli avrebbero salvato la vita, ha indirettamente portato alla luce un'eccellenza ...

Bimbo muore sull'aereo - tragedia su volo Alitalia/ Ultime notizie : il comunicato dell'ospedale Bambino Gesù : Bimba muore in aereo, atterraggio a Bari del volo Beirut-Roma. Ultime notizie: la bambina aveva due anni ed è morta per arresto cardiaco. Inutile i tentativi dei soccorsi di rianimarla.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 21:56:00 GMT)

Bimbo morto in volo - era atteso al Bambino Gesù per doppio trapianto : Era atteso all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, il Bambino di due anni morto su un aereo Alitalia che da Beirut, in Libano, era diretto a Roma ma poi è atterrato in emergenza a Bari. A Fiumicino il ...

Bimba morta in volo - era attesa al Bambino Gesù di Roma per un doppio trapianto : Il volo che la stava portando a Roma era la sua speranza di guarigione. All'ospedale pediatrico Bambino Gesù, la Bimba di due anni morta su un aereo Alitalia che da Beirut, in Libano, è poi atterrato ...

Calabria - travolti da torrente nelle Gole del Raganello : bimba in ipotermia trasferita al Bambino Gesù : La bambina di 9 anni trovata ieri in stato di ipotermia dopo essere stata travolta dalla piena del torrente nelle Gole del Raganello, a Civita, nel cosentino, è stata trasferita all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma: la piccola era stata immediatamente trasportata e ricoverata all’ospedale di Cosenza. L'articolo Calabria, travolti da torrente nelle Gole del Raganello: bimba in ipotermia trasferita al Bambino Gesù sembra essere ...