Auto – Rally Adriatico | tutto pronto per la 25ª edizione | si va in scena in questo fine

Auto - partite le iscrizioni per il 1° Rally Castelli Piacentini : due prove speciali in programma 6-7 ottobre : L’organizzazione, affidata a Prosevent, il 6 e 7 ottobre, dopo tre anni farà tornare i rallies nella Val Tidone. Previste due prove speciali di alta tradizione, con la formula ‘RallyDay’ Dalla settimana scorsa è stato dato il via alle iscrizioni per il 1° Rally Castelli Piacentini, previsto a Pianello Val Tidone (Piacenza) il 6 e 7 ottobre con la regia organizzativa di ProsEvent, una delle strutture di organizzazione e gestione ...

Auto – Rally del Ticino - Movisport punta alla vittoria con la coppia formata da Basso e Gilardoni : Il pluridecorato trevigiano ed il giovane italo-svizzero andranno alla ricerca della doppietta da regalare alla Scuderia Movisport punta ad un risultato doppio importante, al Rally del Ticino, in Svizzera, questo fine settimana. Non si può pensare altrimenti, visto che si presenteranno Giandomenico Basso e Kevin Gilardoni. Il pluridecorato trevigiano sarà al via della gara oltr’alpe affiancato ancora da Moira Lucca ritrovando la Ford ...

Auto - tutto pronto per il 36°Rally di Casciana Terme : invariato il percorso : Il percorso è pressoché invariato rispetto all’edizione 2017: sono previste due prove speciali, la “Chianni” di Km. 5,600 e la “Gulfi” di Km. 7,00 Procede spedito verso l’obiettivo, il lavoro di Laserprom 015, per l’organizzazione il 36°Rally di Casciana Terme, competizione che ha scritto negli anni passati alcune delle più belle pagine di questo sport, prevista in calendario per il 22 e 23 settembre. La nuova organizzazione in questi mesi ...

FCA in rally a Piazza Affari dopo mossa Trump su vincoli emissioni Auto : Teleborsa, - Brilla Fiat Chrysler, che passa di mano con un aumento del 2,65%. A fare da assist alle azioni contribuisce la proposta avanzata dall'amministrazione Trump di congelare al 2026 gli ...

Auto – Rally Alto Appennino Bolognese - il reggiano Roberto Vellani vince la trentesima edizione : Il resto del podio è completato da Brusori con la sua Peugeot 208 R5 e dal còrso Alerini al volante di una Ford Fiesta R5 Due giorni di sfide altamente adrenaliniche e ricche di contenuti tecnico-sportivi di spessore, il Rally Alto Appennino Bolognese “moderno”, quello che ha segnato la trentesima edizione, vinta oggi dal reggiano Roberto Vellani, in coppia con l’esperto toscano di Lucca David Castiglioni, a bordo di una Peugeot 208 T16 ...

Il 6° Rally di Roma Capitale, gara valida per il CIR e per il FIA European Championship, è stato una gara difficile e dura, presentata alla vigilia come uno scontro ravvicinato tra i big del campionato italiano e quelli dell'europeo, ma sdoppiatasi quasi subito in due corse separate dove le ragioni di classifica delle due