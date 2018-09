Aumenta l' occupazione | è ai livelli pre-crisi

Aumentano i posti fissi - l'occupazione torna ai livelli pre-crisi : Prosegue spedita la crescita dell'occupazione: secondo la nota trimestrale congiunta realizzata da Istat, Ministero del lavoro, Inps, Inail e Anpal, nonostante il rallentamento della crescita del Pil, ...

Spagna - ad agosto torna ad Aumentare la disoccupazione : Teleborsa, - Forte crescita ad agosto per la disoccupazione in Spagna. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, nel mese in esame si è registrato un aumento dei disoccupati di 47.047 ...

Spagna - ad agosto torna ad Aumentare la disoccupazione : Forte crescita ad agosto per la disoccupazione in Spagna. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, nel mese in esame si è registrato un aumento dei disoccupati di 47.047 unità ...

Istat : Pil in crescita - occupazione stabile - i prezzi Aumentano : L'Istituto Nazionale di Statistica ha diffuso oggi, venerdì 31 agosto 2018, i dati relativi ai conti economici del secondo trimestre 2018, quelli sull'occupazione a luglio 2018 e le stime preliminari sui prezzi nel mese di agosto 2018.Per quanto riguarda il Pil, il prodotto interno lordo italiano è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell’1,2% nei confronti del secondo trimestre del 2017 e la variazione del Pil acquisita ...

A luglio la disoccupazione cala al 10 - 4% - ma diminuiscono i contratti stabili e Aumentano gli inattivi : Nel mese di luglio, il tasso di disoccupazione è sceso passando al 10,4% con una variazione pari al -0,4% su base mensile. cala anche la disoccupazione giovanile, che si attesta ora al 30,8%. "A fronte del calo degli occupati e dei disoccupati, a luglio si stima un aumento degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,7%, pari a +89 mila)".Continua a leggere

Disoccupazione - a luglio tasso giù al 10 - 4% e quella giovanile cala di un punto a 30 - 8%. Ma Aumentano gli inattivi : Disoccupazione in calo, sia per i giovani sia se si guarda al tasso generale. Ma diminuiscono anche gli occupati. Questo perché, come risulta dalle stime Istat sul mese di luglio, aumentano gli inattivi, cioè le persone che hanno smesso di cercare un posto. L’istituto di statistica ha rilevato, nel dettaglio, che a luglio il tasso di Disoccupazione generale è sceso al 10,4%, con un calo di 0,4 punti percentuali rispetto a giugno, tornando ...

La 'giostra' del Lavoro - crollano le cig ma Aumentano le domande di disoccupazione : Secondo i dati diffusi dall'Inps, a luglio 2018 le ore di cassa integrazione autorizzate sono state il 57,4% in meno...

Italia - a giugno sale il tasso di disoccupazione. Aumenta anche tra i giovani : Teleborsa, - Nel mese di giugno si registra un piccolo peggioramento del marcato del lavoro. E' quanto afferma l' Istat nella sua stima preliminare sui dati occupati e disoccupati relativi al mese di ...

A giugno torna ad Aumentare la disoccupazione : è al 10 - 9% : La disoccupazione torna a crescere nel mese di giugno, arrivando al 10,9% con un aumento dello 0,2% sul mese precedente, mentre cala lievemente sui 12 mesi. Il numero dei disoccupati, secondo i dati ...

Italia - a giugno sale il tasso di disoccupazione. Aumenta anche tra i giovani : Nel mese di giugno si registra un piccolo peggioramento del marcato del lavoro. E' quanto afferma l' Istat nella sua stima preliminare sui dati occupati e disoccupati relativi al mese di giugno. L'...

Giappone - a giugno Aumenta il tasso di disoccupazione : Teleborsa, - In aumento la disoccupazione in Giappone . Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che a giugno il tasso di disoccupazione è salito al 2,5% , ...

Gran Bretagna - Aumentano le richieste di sussidio alla disoccupazione : Nel mese di giugno, aumenta il numero dei senza lavoro che hanno chiesto un sussidio di disoccupazione in Gran Bretagna: +7.800 unità contro la flessione di 28.200 unità del mese di maggio, rivisto da ...