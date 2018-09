Audi e-tron | svelato il Suv elettrico da 400 Cv e 400 km di autonomia

Audi e-Tron - svelati a S.Francisco il suv a batteria e la strategia “elettrica” degli Anelli : Nella sfrenata corsa all’elettrico, non poteva farsi attendere ancora la risposta di Audi a Bmw e Mercedes, che hanno presentato e annunciato rispettivamente i modelli Vision iNEXT e EQC. La casa dei Quattro Anelli schiera dunque e-Tron, fresca di debutto a San Francisco, una location di certo più convenzionale rispetto a un Boeing 777F targato Lufthansa, come invece aveva scelto Bmw. “Audi e-Tron segna un capitolo fondamentale nella ...

Audi e-tron - com’è la prima elettrica della casa tedesca : Audi e-tronAudi e-tronAudi e-tronAudi e-tronAudi e-tronAudi e-tronAudi e-tronIl 2018 sarà ricordato come l’anno in cui l’automobile diventò (davvero) elettrica. Tra i big, a presentare la propria visione e proposta, non poteva mancare Audi. Lo ha fatto a San Francisco, città simbolo dell’impegno eco-sostenibilie americano, nonché rappresentante del primo mercato potenziale dei quattro anelli. Alle 9 ora locale del 17 Settembre nel Tech Park ...

Audi e-tron - La svolta epocale dopo il dieselgate : Che cosa può esserci di meglio di presentare in California, davanti a tutto il mondo, il proprio primo modello elettrico di serie? Poco, crediamo. Con la e-tron, possiamo confermare che Audi ha centrato l'obiettivo di marcare una svolta epocale. Un po' perché in questa parte degli Stati Uniti la sensibilità per la mobilità elettrica e sostenibile è molto più spiccata che altrove. E quindi non si predica nel deserto. Ma anche perché l'Audi ha ...

Audi e-tron : la clamorosa svolta elettrica firmata dalla Casa dei Quattro anelli [FOTO] : Il primo SUV 100% elettrico di Audi vanta 408 CV di potenza e 664 Nm di coppia che si traducono in uno scatto da 0 a 100km/h in 5,7 secondi Audi e-tron è il primo modello di serie totalmente elettrico del Marchio dei Quattro anelli. A San Francisco, la Casa di Ingolstadt presenta un SUV sportivo, ideale per soddisfare ogni esigenza di mobilità. I due motori elettrici erogano fino a 408 CV e, in abbinamento alla trazione integrale ...

Audi e-tron - Un concentrato di tecnologia per la nuova elettrica : La nuova Audi e-tron è un vero concentrato di tecnologie. E quanto lavoro ci sia dietro a questo modello "storico" per la Casa di Ingolstadt, lo abbiamo potuto vedere e toccare con mano nei vari workshop tecnici cui abbiamo assistito durante la presentazione mondiale di San Francisco. Motori by Audi. Partendo dal cuore elettrico della e-tron, le unità sono due, una per asse, con la posteriore più lunga e potente. Ogni gruppo è ...

Audi e-tron - Tolti i veli alla prima elettrica dei Quattro Anelli : L'Audi presenta la versione di serie della e-tron, che sarà disponibile in Europa entro la fine del 2018 con prezzi a partire da circa 80.000 euro in Germania. Il primo modello totalmente elettrico della Casa di Ingolstadt porta al debutto le telecamere che sostituiscono gli specchietti retrovisori tradizionali su un prodotto di grande serie.I temi stilistici che troveremo sulle nuove elettriche Audi. Lunga 4,9 metri e larga 1,93 con un ...

Uomini e Donne news - ClAudio D’angelo : parole speciali per il Trono Classico : news Uomini e Donne, Claudio D’Angelo: un messaggio speciale dopo l’esperienza al Trono Classico Sono passati due anni da quando Claudio D’Angelo è salito sul Trono di Uomini e Donne. L’ex tronista si è infatti visto passare da tentatore di Temptation Island a tronista di una delle trasmissioni più amate dagli italiani. Ad oggi, il […] L'articolo Uomini e Donne news, Claudio D’angelo: parole speciali per il ...

Uomini e Donne news - ClAudio Sona da tronista ad attore? Al Festival del Cinema un regista lo nota : Uomini e Donne news, Claudio Sona sbarca ad Hollywood? Al Festival del Cinema di Venezia un regista lo nota Pare che la partecipazione al red carpet del Festival di Venezia abbia portato più che bene a Claudio Sona. Secondo il settimanale Oggi, infatti, star d’Oltreoceano avrebbero riempito di complimenti l’ex tronista di Uomini e Donne. All’evento, […] L'articolo Uomini e Donne news, Claudio Sona da tronista ad attore? ...

ClAudio Sona a Storie Italiane/ Video - l'ex tronista di Uomini e donne : "Anche io vittima degli haters" : Claudio Sona torna in tv nel salotto di Eleonora Daniele a Storie Italiane per raccontare delle "violenze" subite sui social da parte degli haters in questi ultimi due anni(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 11:31:00 GMT)

L'UTOPIA DELLA BELLEZZA : L'ALTA MODA IN MOSTRA PER LA FESTA PATRONALE La creatività della GAudiomonte Couture in esposizione al Circolo ... : ... scenografie e costumi, di molti spettacoli legati al mitico Carnevale di Venezia. Ritornato in Puglia, fonda nel 1988 con il suo collega Schiralli lo Studio Migra Progettazioni, occupandosi di ...

Audi e-tron - In discesa dalla Pikes Peak - VIDEO : Tutta batterie, elettronica e la maniacale cura per il dettaglio tipica dell'Audi. Questa è la e-tron, primo modello totalmente elettrico della Casa tedesca che farà il suo debutto a San Francisco nei prossimi giorni. Due unità elettriche per 408 CV di potenza massima. Per il suo ingresso nel mondo degli zero emission vehicle la Casa dei Quattro anelli ha scelto, nemmeno a dirlo, la forma di una Suv che come dimensioni si colloca fra la Q5 ...

Audi e-tron - iniziata la produzione nello stabilimento di Bruxelles" : Si tratta del primo sito al mondo nel segmento premium certificato carbon neutral'. La fabbrica di Bruxelles rappresenta per Audi un fiore all'occhiello nel campo della produzione sostenibile poiché ...

Audi PB18 e-tron da coupé diventa pure biposto : Non mancano poi soluzioni riprese dal mondo delle competizioni, a partire dallo scivolo posteriore dell'aria, montato più in alto del solito per migliorare il passaggio dell'aria. Il posto guida che ...

Audi PB18 e-tron - quando la supercar diventa elettrica : La storia recente dell’Audi è colma di prototipi, soprattutto elettrici. Una scelta coerente con il percorso di elettrificazione intrapreso dalla Casa di Ingolstadt che tra pochi mesi farà debuttare sul mercato europeo la e-tron, ovvero il primo modello a emissioni zero della sua storia. In attesa di misurarsi con Tesla e tutti gli altri, Audi ha deciso di mostrare la sua interpretazione (assai radicale) della supercar del futuro alla ...