Atreju | Martina dà buca alla Meloni e lei si fa la foto con la sedia vuota

Martina diserta Atreju : la campagna social contro Fiano è "inaccettabile" : "Il segretario del Partito democratico, Maurizio Martina, non parteciperà ad Atreju, la Festa di Fratelli d'Italia. La decisione è stata assunta dopo aver visto l'inaccettabile campagna di comunicazione che prende di mira diversi esponenti tra cui il parlamentare del PD, Emanuele Fiano".È quanto si legge in una nota del partito Dem. Il riferimento è alla campagna social ideata dai giovani di FdI, in cui il deputato ...