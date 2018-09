ATP San Pietroburgo – Berrettini soffre e vince all’esordio | sconfitto lo spagnolo

Tennis - ATP San Pietroburgo 2018 : Matteo Berrettini supera all’esordio lo spagnolo Garcia-Lopez : Buona la prima per Matteo Berrettini nel torneo ATP di San Pietroburgo. All’esordio nel torneo azzurro il Tennista romano ha sconfitto lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, numero 80 della classifica, in tre set con il punteggio di 7-6 2-6 6-3 dopo due ore ed un minuto di gioco. Un primo set molto equilibrato, dove è il servizio a dominare. Berrettini difende una palla break nel quarto gioco e poi non concede nulla all’avversario. Si ...

ATP San Pietroburgo – Youzhny pronto al ritiro : “riposo? No - ho già tanti progetti interessanti” : Mikhail Youzhny è pronto a ritirarsi davanti al pubblico dell’ATP di San Pietroburgo: il russo ha in programma diversi progetti per il futuro Davanti al pubblico russo, dell’ATP di San Pietroburgo, Mikhail Youzhny è pronto a terminare la propria carriera. Diventano professionista nel 1999, il tennista russo si è tolto diverse soddisfazioni in carriera, fra le quali l’aver vinto 10 titoli ATP in singolare, 9 in doppio, ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2018 : subito fuori in doppio Daniele Bracciali e Marco Cecchinato : Dura 44 minuti il torneo ATP di San Pietroburgo nel doppio maschile per Daniele Bracciali e Marco Cecchinato, superati al primo turno del torneo russo con un nettissimo 6-2 6-0 dalla coppia tutta tedesca composta da Philipp Petzschner e Tim Puetz, in tabellone con il ranking protetto. Nel primo set c’è partita fino al 2-2: i tedeschi trovano il primo break nel quinto gioco e poi un secondo nel corso del settimo. In compenso Bracciali e ...