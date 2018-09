Atletica – Rome Half Marathon Via Pacis | domenica la seconda edizione

Atletica – Tutto pronto per la Rome Half Marathon Via Pacis : Atletica: il 23 settembre la Rome Half Marathon Via Pacis Pace, integrazione, inclusione, solidarietà: sono questi i principi ispiratori della “Rome Half Marathon Via Pacis”, evento promosso per il secondo anno da Roma Capitale e dal Pontificio Consiglio della Cultura, Dicastero della Santa Sede, in collaborazione con la FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera -, con il patrocinio e la collaborazione del MIBAC e il ...

Passerella di giovani promesse dell'Atletica italiana foto : Inoltre l'Atletica L'Aquila ha anche aderito con il Corrilaquila con Noi al progetto del Coni Point L'Aquila, Una giornata di sport insieme. Il ricco programma predisposto dall'organizzazione, ...

Atletica - Lampi di Tamberi! A Eberstadt salta 2.33! "Come promesso! : Un pazzo. Scatenato, con tanto di balletto e maglietta tolta e lanciata prima di andare a festeggiare "sotto la curva". E fa bene, Gianmarco Tamberi! Perché nel meeting di solo salto in alto di ...

Atletica - Europei 2018 : l’Italia cerca il salvataggio in extremis. Dossena ci prova - Tortu trascina la staffetta : serve l’impresa per evitare la sindrome di Stoccolma : L’Italia si gioca il tutto per tutto agli Europei 2018 di Atletica leggera, l’ultima giornata ci offre le ultime chance per risollevare una spedizione fin qui deludente e in grande sofferenza. Gli azzurri hanno conquistato soltanto tre medaglie di bronzo e il rischio di chiudere senza nemmeno un oro (episodio successo soltanto a Stoccolma 1958) è sempre più concreto: il nostro movimento è sempre più in difficoltà e fatica a ...

Atletica - Europei 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Tortu e Vallortigara sugli scudi - staffette promettente - marcia garanzia : L’Italia proverà a essere grande protagonista agli Europei 2018 di Atletica leggera che si disputeranno a Berlino (Germania) dal 6 al 12 agosto. La nostra Nazionale può contare infatti su delle punte importanti che lotteranno sicuramente per le medaglie con la speranza di rimpinguare il nostro bottino e di chiudere la rassegna continentale con un discreto numero di podi. Il nostro movimento si è leggermente risollevato negli ultimi mesi ...