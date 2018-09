Atac | un anno con la nuova gestione | aumentano i ricavi ma il servizio arranca

Roma. Atac - i tram 2 - 3 e 19 torneranno il 23 - non il 17 : Roma. Atac , i tram 2, 3 e 19 torneranno il 23, non il 17 – A Roma per consentire lavori urgenti in via Ulisse Aldrovandi – consolidamento e ristrutturazione della condotta fognaria nel sottosuolo – il ripristino delle linee tram , 2, 3 e 19, avverrà, anziché il 17 luglio, lunedì 23 luglio. Così in una nota l’Agenzia per la mobilità. I cittadini romani abituali ospiti delle tre linee dell’ Atac hanno notato una cosa ...

Atac - i 320 nuovi autobus promessi dal Campidoglio non arriveranno (per ora). Deserta la gara da 98 milioni di euro : I 320 nuovi autobus per Roma promessi da Virginia Raggi e Linda Meleo non arriveranno. Almeno non per ora. È andata Deserta la gara d’appalto del valore di 98 milioni, bandita lo scorso 23 maggio da Atac, per l’acquisto di 320 vetture diesel euro 6 da immettere sulle strade capitoline nei prossimi 3 anni, con i primi 125 previsti in arrivo nel 2019. A quanto comunicato dalla stessa azienda capitolina – confermando le indiscrezioni che ...