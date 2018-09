ATA | definitive di terza fascia uscite a Napoli

ATA - Graduatorie definitive di terza fascia aggiornato con Torino e Potenza : Il personale ATA attende la pubblicazione delle Graduatorie definitive di terza fascia. Gli ultimi inserimenti in ordine di tempo effettuati a Torino e a Potenza. Gli interessati potranno consultare qui l’elenco aggiornato alla data del 15 settembre 2018. La scadenza per la pubblicazione in tutte le province rimane fissata per giovedì 20 settembre. Conferimento delle supplenze al personale della III fascia Laddove le Graduatorie definitive ...

Graduatorie definitive terza fascia ATA : a breve quelle di Torino : Le Graduatorie definitive della terza fascia del personale ATA stanno per essere pubblicate anche a Torino. La gestione dei reclami volge al termine e quindi, salvo proroghe tecniche, saranno pubblicate domani 14 settembre 2018. L’Ambito territoriale di Torino, in data 12 settembre 2018, ha pubblicato una liberatoria concernente il conferimento delle supplenze al personale A.T.A. dalla graduatoria di istituto per l’anno scolastico 2018/19. ...

Personale ATA e pubblicazione graduatorie definitive di terza fascia entro il 20 settembre : Si è parlato anche di Personale Ata nel corso dell’incontro svoltosi nella mattinata di martedì 28 agosto al Miur. Gli argomenti all’ordine del giorno vertevano tutti sulle problematiche connesse all’avvio dell’anno scolastico. Mobilità annuale, assegnazioni provvisorie, criticità nella determinazione dell’organico il fatto, assunzioni e delle supplenze. Relativamente a quelle da conferire agli aspiranti inseriti ...

ATA terza fascia - al via la pubblicazione delle graduatorie definitive : Inizia la pubblicazione delle graduatorie definitive di circolo e d’istituto di terza fascia ATA. Dopo gli ultimi aggiornamenti forniti ieri, relativi alla diffusione delle provvisorie nelle province di Milano, Napoli e Torino, gli ambiti territoriali hanno iniziato l’iter per la pubblicazione in via definitiva delle graduatorie. Le supplenze del personale amministrativo, tecnico e ausiliario saranno […] L'articolo ATA terza ...