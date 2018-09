Arrestato il sindaco di Ponzano Romano per corruzione | perquisizioni a casa di Verdini e

Corruzione : Arrestato il sindaco Ponzano Romano. Indagati anche Verdini e Coratti : Per gli inquirenti avrebbero ricevuto benefici da Sergio Scarpellini, l'immobiliarista romano arrestato dai carabinieri per Corruzione nel dicembre 2016. Sequestrati beni per 750mila euro -

Corruzione - Arrestato il sindaco di Ponzano : “Tangenti da Sergio Scarpellini” : È accusato di avere ricevuto tangenti da Sergio Scarpellini, l’immobiliarista che un tempo affittava immobili alla Camera e al Senato. Per questo motivo i carabinieri hanno arrestato il sindaco di Ponzano Romano, comune a nord della Capitale: è accusato di Corruzione. Ci sono anche due indagati, all’epoca dei fatti pubblici ufficiali. Per gli inquirenti avrebbero tutti ricevuto benefici da Scarpellini, arrestato dai carabinieri per ...

Stupro a Pescara - Arrestato stupratore - il Sindaco : "Gesto vile e brutale" : Pescara - Un senegalese di 61 anni è stato arrestato a Pescara per avere violentato una donna di 39 anni del pescarese nei pressi del terminal bus. Il fatto è accaduto sabato pomeriggio, intorno alle 14. L'uomo è stato notato mentre abusava della donna: alcuni viaggiatori hanno allertato la polizia e hanno bloccato il senegalese, poi arrestato dagli agenti della Squadra Mobile e Squadra Volante. Su disposizione del pm di ...

Molesta una donna - Arrestato 19enne a Carpi. Il sindaco Pd : "Più controlli su immigrazione" : E' un nigeriano con permesso di soggiorno per scopi umanitari. Il primo cittadino: "Espulsione per chi delinque"

Arrestato il sindaco di Guardia Piemontese : Vincenzo Rocchetti, sindaco di Guardia Piemontese (Cosenza) è stato Arrestato oggi dai carabinieri della compagnia di Paola insieme a un dirigente dell'ufficio tecnico comunale. Le accuse mosse a vario titolo ai due indagati sono peculato, falso ideologico e materiale e abuso d'ufficio.Il sindaco di Guardia, centro turistico di origini occitane lungo la costa tirrenica cosentina, è finito agli arresti in carcere con il dirigente del comune ...

