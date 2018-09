wired

: Architetture oniriche - micheleiurillo : Architetture oniriche -

(Di martedì 18 settembre 2018) Rhythm Infinitum Infinite CapriceCoeusAtlas Orbis CosmoglyphMappa MundiTango in the Garden of the MindCanto IIGarden in Thought InfinitumDies IraeOpus of TimeSingle NoteworldNella produzione di Benjamin Sack, giovane disegnatore americano recentemente ospitato nella residenza per artisti Numeroventi di Firenze, l’architettura è un mezzo flessibile in grado di esprimere lo spazio unico tra realismo e astrazione. Tutte le sue opere, realizzate con la tecnica dell’inchiostro su carta, offrono contemporaneamente un punto di vista sull’infinito e l’infinitesimale, grazie al quale visioni macroscopiche di città ideali si conciliano con il microcosmo di vie, curve e linee minuziose che guidano l’osservatore attraverso un caleidoscopio di intrecci. Alla base di tutto c’è il fascino per la prospettiva, vista nel suo potenziale allegorico e ricorsivo ed ...