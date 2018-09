Arabia Saudita | Picchi risponde a Trenta | “Export di armi è legale | se cancellato

Ferrovie - la metro di Riyadh - Arabia Saudita - sceglie tre eccellenze italo-francesi : Teleborsa, - L' Arabia Saudita sceglie il meglio per la metropolitana di Riyadh selezionando il consorzio FLOW composto da alcune eccellenze italiane nel campo ferroviario, Gruppo FS Italiane e ...

Armi europee all'Arabia Saudita - le politiche del Governo Conte ricalcano quelle del Governo Gentiloni : ... M5S,: "Europa e Italia fingono di non capire che le Armi vendute all'Arabia Saudita vadano a finire nelle mani dei terroristi, e parliamo di uno tra i primi acquirenti al mondo nonché primo ...

Ansaldo STS festeggia in Borsa maxi contratto in Arabia Saudita : TeleBorsa, - Scambi al rialzo a Piazza Affari per il titolo Ansaldo, che balza dello 0,32%. Il mercato premia la società attiva nelle infrastrutture ferroviarie che ha annunciato prima dell'avvio ...

WWE Crown Jewel – Il grande wrestling torna in Arabia Saudita : istituita la prima Coppa del Mondo! [GALLERY] : Venerdì 2 novembre il wrestling WWE torna in Arabia Saudita: confermato il match fra Roman Reigns, Brock Lesna e Braun Strowman, ci sarà la Coppa del Mondo L’Autorità Generale per lo Sport dell’Arabia Saudita, in partnership con la WWE, presenta Crown Jewel, il grande show che si terrà presso il King Fahd International Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita, venerdì 2 novembre. L’evento ospiterà il Triple Threat Match per lo Universal ...

FS Italiane - contratto da 1 miliardo di dollari in Arabia saudita : "Questo progetto è un' eccellente opportunità per esportare nel mondo in coerenza con il nuovo piano industriale il know-how ferroviario italiano e servire i cittadini di Riad con servizi di ...

Trenta : “Ministero Esteri valuti rispetto della legge su armi italiane ad Arabia Saudita”. Export 2017 da 10 miliardi : E’ ora di fare chiarezza sulle bombe italiane usate dall’Arabia Saudita per bombardare lo Yemen. Quella che il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, affida alla bacheca del suo profilo Facebook è una promessa e, allo stesso tempo, un appello. Un appello al suo collega di governo, il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, che, spiega Trenta, è competente per il monitoraggio sulla produzione e il trasferimento di armi che ...

Ministro Trenta : 'Chiarimenti su armi da Italia ad Arabia Saudita' : Il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, ha annunciato di aver chiesto un "resoconto dell'export, o del transito, come rivelato in passato da alcuni organi di stampa e trasmissioni televisive, di ...

Etiopia-Eritrea - firma storico accordo di pace in Arabia Saudita : Il premier etiope Abiy Ahmed e il presidente eritreo Isaias Afwerki sono a Jeddah, in Arabia Saudita, per firmare uno storico accordo di pace tra i due Paesi. I due leader sono stati accolti all'...

Arabia Saudita - fa colazione seduto a tavola con una donna : arrestato : Finire in galera per aver fatto semplicemente colazione insieme ad una donna? Sì, in Arabia Saudita si può. Questa assurda vicenda può sembrare una esagerazione eppure è quanto accaduto realmente ad un dipendente d'albergo finito in manette a causa del comportamento considerato come "indecente" e contrario alla morale musulmana.L"uomo, un immigrato egiziano, è finito nel mirino della polizia per aver mangiato in un hotel del governatorato di ...

In Arabia Saudita si finirà in carcere per la satira e le barzellette sulla religione - : Le battute e barzellette su argomenti religiosi possono costare 5 anni di reclusione in Arabia Saudita, emerge da un tweet della procura nazionale. "La creazione e la diffusione nei social network di ...

La coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita ha ammesso di aver compiuto un errore nell’attacco aereo che settimane fa ha ucciso molti bambini in Yemen : La coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita che combatte in Yemen ha ammesso che l’attacco aereo del 9 agosto in cui sono morte decine di persone, tra cui molti bambini che si trovavano a bordo di uno scuolabus, è stato frutto The post La coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita ha ammesso di aver compiuto un errore nell’attacco aereo che settimane fa ha ucciso molti bambini in Yemen appeared first on Il Post.

L’Arabia Saudita vuole trasformare il Qatar in un’isola? : Un funzionario del regime ha dato il suo sostegno al presunto progetto Saudita di scavare un canale attorno al paese sotto embargo, ma potrebbe essere solo propaganda The post L’Arabia Saudita vuole trasformare il Qatar in un’isola? appeared first on Il Post.