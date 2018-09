Apple iPhone Xs e Xs Max : la prova in anteprima : Con pochissime altre testate in tutto il mondo, La Stampa ha provato in anteprima per alcuni giorni i due nuovi smartphone Apple. Come sempre con apparecchi dall'elevato contenuto tecnologico, pregi ...

Apple - la prova di iPhone XS e XS Max : oro fuori - ma il tesoro è dentro : Una settimana con i nuovi smartphone della Mela. Ecco cosa cambia, come si comportano, cosa ci è piaciuto e cosa no nei prodotti di punta della prima trillion dollar company del mondo

L’UE approva la fusione tra Apple e Shazam : Dopo un’attenta analisi durata quasi cinque mesi, l’Antitrust dell’Unione Europea ha dato il via libera all’acquisizione di Shazam da parte di Apple. L’indagine era stata aperta lo scorso Aprile, temendo che la fusione tra le due aziende potesse diminuire la scelta della musica online da parte degli utenti. Proprio la preoccupazione per una riduzione di concorrenza, ha spinto l’UE a fare delle verifiche. La ...

Apple nei guai se l'Australia approva la legge sui dati crittografati - : Il governo australiano, come altri governi di tutto il mondo, non sembra capire come funzioni la crittografia end-to-end. Come riporta Reuters , la nuova proposta di legge, l'Assistance and Access ...