Appia Antica? No | vecchia e statale

Roma : Spacciavano in sito archeologico Appia Antica - arrestati : Roma – Ennesimo arresto da parte della Polizia di Stato grazie a YouPol, l’applicazione per smartphone, dedicata agli adolescenti, per segnalare spaccio o soprusi. Sono stati piu’ di uno i messaggi, pervenuti presso la Sala operativa della Questura di Roma, che parlavano di movimenti sospetti ai confini di un’area archeologica dell’Appia Antica e le indagini sono state affidate agli investigatori del commissariato ...

A cavallo sull’Appia Antica : E’ una delle esperienze più suggestive e affascinanti che si possano vivere a Roma, nella bella stagione. Sebbene poco nota fra i cittadini della Capitale, al contrario, gli stranieri, incantati da questa opportunità unica al mondo, non esitano a prenotarla. Passeggiare a cavallo per l’Appia Antica e per il suo immenso parco: 3500 ettari di campagn...

Scoperta una parte dell’antica via Appia con tanto di insediamento commerciale : Tra Benevento e Apice sta tornando alla luce un tronco della leggendaria via Appia, una vera e propria autostrada di epoca romana sulla direttrice Roma – Puglia sulla quale sono transitati per secoli sia pellegrini che eserciti. Dagli scavi di un team di archeologi dell’Università di Salerno, guidati dal professore Alfonso Santoriello, è venuto fuori questo insediamento di chiara epoca romana, risalente tra la fine del I secolo a.C. ...

Una bambina dà l'allarme : catturato un pericoloso boa constrictor nel Parco dell'Appia Antica di Roma : Un terribile esemplare di Boa constrictor, lungo più di due metri, è stato finalmente ritrovato al Parco dell'Appia Antica, dopo una lunga caccia che andava avanti da alcune settimane. Il rettile si nascondeva vicino ad un'area giochi per bambini, in prossimità del greto del fiume Almone. Dopo essere stato catturato dai guardaParco, è stato portato al Centro recupero fauna selvatica.L'ente del Parco Regionale ha ...

Parco dell’Appia Antica - si realizza un sogno : 3500 ettari dal centro ai Castelli Romani : Dopo l'approvazione del consiglio regionale del Lazio, il Parco dell'Appia Antica voluto da Antonio Cederna subirà un vero e proprio restauro territoriale attraverso la nascita di sentieri turistici, no all'abusivismo, incentivi a un'agricoltura di qualità e spostando le attività produttive incompatibili altrove. Oltre a un provvedimento che punta a limitare il traffico e a favorire la fruizione dei 3500 ettari e gli oltre 16 chilometri di Parco ...

Califano : approvazione Appia Antica punto di svolta : Roma – “Con l’approvazione del piano del Parco dell’Appia Antica questa Regione oggi pone le basi per la fruizione e il rilancio sostenibile di uno dei suoi gioielli naturalistici e archeologici. Grazie alla delibera approvata dal Consiglio Regionale del Lazio segniamo un punto di svolta fondamentale che non solo eliminera’ l’abusivismo, delocalizzera’ le attivita’ incompatibili e favorira’ ...

Regione - ok a piano Parco Appia antica : ROMA, 18 LUG - Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato a maggioranza il piano del Parco dell'Appia antica, che coinvolge il territorio dei Comuni di Roma, Ciampino e Marino, atteso da oltre 15 ...

Patanè : atto storico approvazione piano Appia Antica : Roma – “Oggi l’Aula del Consiglio regionale ha approvato il nuovo piano di assetto dell’Appia. E’ stato compiuto un atto storico, un altro dei tanti passi nel corso di questi 150 anni di storia che ci avvicinano sempre di piu’ ad un sogno che man mano puo’ diventare realta’. Il piano di assetto dell’Appia non e’ soltanto un atto normativo, ma il primo fondamentale passaggio per ...

Lista Zingaretti : passo storico approvazione piano Appia Antica : Roma – “Con l’approvazione da parte del Consiglio regionale del piano d’Assetto del Parco dell’Appia Antica compiamo un passo storico, lo stesso che illustri uomini di cultura, insieme ad associazioni, comitati e cittadini, nel corso di decenni, hanno perseguito con grande impegno, passione e abnegazione”. Lo dichiarano i consiglieri della Lista Civica Zingaretti, ovvero la capogruppo Marta Bonafoni, i ...

Rinasce il Parco dell'Appia Antica - il sogno di una generazione : Nel Lazio un'altra grande innovazione giusta. C'è un modo di governare che cambia le cose. Agisce in profondità, in forma radicale e giusta, e produce innovazione. Nel Lazio oggi ne abbiamo dato un altro esempio. Oggi Rinasce un sogno, quello di Antonio Cederna, che trent'anni fa con le sue battaglie, con i cittadini, con gli urbanisti e le associazioni, lanciò un progetto bellissimo e coraggioso per Roma. Un unico grande ...

Leodori : piano Appia Antica utile a rilanciare tutela e sviluppo : Roma – “Dopo oltre 15 anni il Lazio si dota del piano di assetto del Parco regionale dell’Appia Antica che coniuga bellezza, sviluppo, ambiente e beni culturali. Ringrazio l’assessore Onorati, la Commissione Agricoltura e Ambiente per l’ottimo lavoro svolto e i consiglieri regionali che hanno migliorato in Aula il testo: da oggi c’e’ una nuova opportunita’ di sviluppo sostenibile e di tutela per il ...

Approvato il piano del Parco dell’Appia Antica : “Ore 13.55 del 18 luglio 2018, una data storica! Il Consiglio regionale del Lazio approva il piano del Parco dell’Appia Antica. Dopo 30 anni si realizza definitivamente il sogno di Antonio Cederna e di un’intera generazione! Un Parco unico al mondo, una svolta per Roma!” Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “L’approvazione da parte del Consiglio Regionale del piano di assetto del Parco ...

