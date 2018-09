Anticipazioni Il Segreto | Prudencio cerca l' accordo con Graciano Larraz

Beautiful - Anticipazioni americane : il BACIO SEGRETO tra BROOKE e BILL : Come già anticipatovi, nelle prossime puntate americane di Beautiful BILL Spencer farà la sua mossa con BROOKE Forrester, desideroso di rimettere sui binari la propria vita come per cancellare quello che è successo nell’ultimo anno, che lo ha portato a farsi nemici praticamente tutti e che ora rischia di causargli anche la perdita di un controllo legale sul figlio Will. “Riscoprire” BROOKE è stato facile per l’editore, ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 19 settembre 2018 : Roberto è vicino a scoprire il segreto di Vera : Mentre Valerio cerca di ridurre la tensione con Marina, Roberto non crede più alle parole di Vera ed è vicino a scoprire la sconcertante verità.

Il Segreto Anticipazioni : Francisca non è morta - ha ingannato tutti : Francisca Montenegro non è morta: le anticipazioni spagnole de Il Segreto riescono a stupire ancora una volta i telespettatori, che non conoscono di certo la noia grazie a questa soap piena di verve. Nelle precedenti puntate andate in onda in Spagna, Gonzalo era apparso di punto in bianco alla Casona, sparando in pieno petto a Francisca, mentre un attonito Fernando non riusciva a muovere un passo. E' ta la scena del funerale della Montenegro, ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Francisca è viva! : Spoiler provenienti dalla Spagna rassicurano sul destino della Dark Lady: Francisca è viva e il suo funerale è solo una messinscena pensata da Raimundo.

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di mercoledì 19 settembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 19 settembre 2018: Julieta e Prudencio decidono di sposarsi nel giro di massimo quindici giorni, ma Consuelo ed Emilia nutrono molti dubbi riguardo a queste nozze così affrettate… Onesimo e Hipolito cominciano a comporre canzoni satiriche per cantarle insieme ai Chirigota… Severo Santacruz e Carmelo Leal tornano da Madrid dove, presso la Guardia Civile, hanno cercato di capire a che ...

Anticipazioni Il Segreto - addio Nicolas : il fotografo lascia Puente Viejo : Anticipazione Il Segreto: Nicolas lascia Puente Viejo con Juanita I telespettatori, nelle prossime puntate de Il Segreto, dovranno salutare Nicolas. Il fotografo dice addio a Puente Viejo e non lo fa da solo. Infatti, l’Ortuno lascia il piccolo paese spagnolo insieme alla piccola Juanita. Purtroppo, il vedovo di Mariana si ritrova costretto a partire e […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto, addio Nicolas: il fotografo lascia Puente ...

Il Segreto Anticipazioni 19 settembre 2018 : Larraz stringe un accordo con Prudencio : Mentre Saul cerca di allontanare Julieta fingendo di essersi infatuato di Laura, Prudencio riesce a convincere Graciano a smettere di fare guerra alla Montenegro.

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 24-29 settembre 2018 : Saul propone a Julieta di scappare! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 24 a sabato 29 settembre 2018: scoperta choc per Severo! Saul propone a Julieta di darsi alla fuga… Anticipazioni Il Segreto: Severo apprenderà che Irene ha un figlio Segreto, mentre Saul proporrà alla sua amata un piano di fuga! Laura scoprirà che i braccianti stanno progettando una rivoluzione! Scoperte choc, bugie pronte a venire prepotentemente a galla, disperazione… è ciò che ...

Beautiful - Anticipazioni e trame puntate dal 24 al 29 settembre 2018 : Liam scopre il segreto di Steffy : Cosa accadrà in Beautiful secondo le anticipazioni settimanali? Nelle puntate in onda fra il 24 e il 29 settembre 2018 su Canale 5 i telespettatori dell’amatissima soap opera americana vedranno i Forrester festeggiare il Natale in totale serenità in attesa di nuovi sconvolgimenti. Liam scoprirà infatti che Steffy ha fatto il test di paternità per scoprire chi fosse il padre del bebè che porta in grembo. Il giovane chiederà spiegazioni alla ...

IL SEGRETO - Anticipazioni e trame puntate dal 24 al 29 settembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 24 a sabato 29 settembre 2018: Laura riferisce a Saul di aver sentito alcuni braccianti parlare di armi e rivoluzione. Saul cerca di mettere tutti in guardia, ma purtroppo nessuno crede alle sue parole. A Puente Viejo presto saranno celebrati due matrimoni, quello tra Prudencio e Julieta e quello tra Dolores e Tiburcio. A quanto pare le nozze di Dolores non sono così importanti visto che non ...

Il Segreto - Anticipazioni : l'addio di Nicolas e Juanita a Puente Viejo : Le anticipazioni spagnole de Il Segreto riportano che purtroppo non manca molto al momento dell’addio a Nicolas Ortuno, uno dei personaggi storici della telenovela ambientata a Puente Viejo e di certo uno dei più amati dal pubblico. Infatti negli episodi che andranno in onda su Canale 5 nel periodo autunnale, la vita del fotografo verra' sconvolta ancor di più, sempre a causa della morte di Mariana, l’amata moglie uccisa da un folle: purtroppo ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di martedì 18 settembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 18 settembre 2018: Prudencio stringe un patto con Graciano Larraz… Raimundo ed Emilia intendono partire per Cuba e Alfonso si unisce a loro, ma i tre devono alla fine rinunciare in quanto la nave rimane bloccata. Inoltre, Ramiro manda ad Alfonso un fucile… Carmelo e Severo partono per Madrid per verificare lo stato delle ricerche di Carmelito, intanto in paese giungono i Chirigota (una ...

