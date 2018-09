Ansia | i cibi che aiutano a combatterla

ilgiornale

(Di martedì 18 settembre 2018) Complici i ritmi sempre più frenetici, l"è diventata il malessere del nuovo millennio. Basti sapere che, secondo l"Associazione per la Ricerca sull'e sulla Depressione ne soffrono 40 milioni di americani. Oltre ai trattamenti e alle terapie mediche, anche l"alimentazione può rivelarsi un rimedio efficace nel contrastarne la presenza e prevenire la comparsa dei sintomi che si accompagnano a questo disturbo.Prima di addentrarsi nel dettaglio deiconsigliati, è doveroso precisare che, per quanto rigorosa, la dieta non ha la pretesa di sostituirsi ai trattamenti medici tradizionali, ma semmai li integra amplificandone gli effetti benefici. La precondizione necessaria è che la dieta sia ovviamente ricca di alimenti nutrienti e sostanze preziose per il benessere dell"organismo, come la frutta, la verdura, le proteine magre, i carboidrati complessi e i grassi buoni.Nello ...