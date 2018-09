Annunciata la data di uscita di NBA 2K Playgrounds 2

Annunciata una nuova data di J-Ax al Fabrique di Milano - raggiunta quota 9 : biglietti in prevendita : La nuova data di J-Ax al Fabrique è finalmente ufficiale. Dopo gli 8 sold out dei primi appuntamenti di ottobre, il rapper sarà ancora a Milano per la data dell'8 novembre, con la quale continuerà la lunga serie di concerti che ha organizzato per festeggiare i suoi primi 25 anni di carriera. Sul palco anche Dj Jad degli Articolo 31, con il quale Ax ripercorrerà i primi 10 anni di gloria nei quali è arrivato al successo con l'inconfondibile ...

Concerti di Hozier in Italia nel 2018 - Annunciata una data a Milano : info biglietti in prevendita : I Concerti di Hozier in Italia nel 2018 arrivano a tre anni dal successo di Take me to church. I live saranno di supporto al nuovo EP che ha rilasciato lo scorso 6 settembre e che ha voluto intitolare Nina Cried power, dopo l'apripista omonimo che l'artista irlandese ha composto con Mavi Staples già voce degli Staple Singers. La data fissata per il concerto di Hozier è quella del 18 novembre, all'Alcatraz di Milano, con biglietti in ...

Annunciata per Fortnite data di inizio Fall Skirmish - dettagli su contenuti : Dopo essere stato al centro di una spiacevole vicenda, proprio in queste ore il team di Epic Games ha annunciato per Fortnite la data di inizio del Fall Skirmish. Come saprete, l'evento era stato annunciato qualche giorno fa tramite i canali ufficiali dello sviluppatore e del gioco, assieme ad alcuni dettagli ulteriori. Nelle ultime ore Fortnite ha ricevuto la data ufficiale di inizio dell'evento, prevista per il 21 settembre. Il prossimo ...

Diablo 3 Eternal Collection : Annunciata la data di lancio per Nintendo Switch : Per la gioia di tutti gli appassionati di Diablo, è stata finalmente annunciata la data di lancio di Diablo 3 Eternal Collection, l'attesa edizione del gioco per Nintendo Switch.Sono aperti i preordini digitali per l'edizione definitiva dell'iconico GDR d'azione, il quale include l'espansione Reaper of Souls, il pacchetto Ascesa del Negromante e altro ancora.Come possiamo vedere di seguito, riportiamo il comunicato ufficiale Blizzard per tutti i ...

Sega Ages : Annunciata la data di uscita di Sonic the Hedgehog e Thunder Force 4 : Nel mese di aprile di quest'anno Sega ha annunciato una partnership con Nintendo per portare su Nintendo Switch Sega Ages, una collezione di oltre 15 famosissimi videogiochi retro.All'epoca dell'annuncio, era stato comunicato che i primi 5 giochi della collection sarebbero stati Phantasy Star, Alex Kidd in Miracle World, Thunder Force IV, Sonic the Hedgehog, e il port della versione arcade di Gain Ground.Oggi, grazie alla segnalazione di ...

Annunciata la data di uscita di Dead or Alive 6 : Koei Tecmo Europe annuncia che Dead or Alive 6 sarà disponibile in tutto il mondo il 15 febbraio 2019. L'attesissimo nuovo capitolo dell'iconica serie di Team NINJA sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.Oltre alla data d'uscita, Team NINJA ha inoltre rivelato anche i primi dettagli sui bonus del pre-order digitale di Dead or Alive 6. Chi effettuerà il pre-order per PlayStation 4 riceverà un tema esclusivo di DOA6 oltre a Nyotengu ...

Concerti di Slash in Italia nel 2019 - Annunciata una data a Milano : prezzi dei biglietti in prevendita : I Concerti di Slash in Italia nel 2019 sono stati annunciati. Il chitarrista dei Guns n' Roses sarà nel nostro paese nel 2019 per una sola data al Fabrique di Milano che terrà l'8 marzo insieme alla sua band. Per il momento, è questa l'unica tappa Italiana dell'artista. I biglietti sono in prevendita su TicketOne dalle 10 del 19 settembre al costo di 60 €, esclusi i diritti di prevendita e le commissioni applicate dal venditore. Le modalità ...

Concerti di Ozzy Osbourne in Italia - Annunciata una data a Bologna : info biglietti in prevendita : I Concerti di Ozzy Osbourne in Italia sono finalmente ufficiali. Dopo l'approdo al Firenze Rocks, l'artista è ora pronto a tornare sul palco per una nuova data che si terrà nell'ambito del No more tours 2 e con appuntamento fissato per il 1° marzo 2019. Questa volta, non si tratterà di un concerto all'aperto ma di uno spettacolo indoor, che Ozzy Osbourne terrà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. Ad annunciare il ...

Imminente Rainbow Six Siege Operazione Grim Sky - Annunciata data di uscita : Ubisoft ha annunciato la data di uscita ufficiale per tutti di Rainbow Six Siege Operazione Grim Sky. Comincia la Stagione 3 dell'Anno 3 dello sparatutto tattico, già in fase di test da giorni sui server di test. Sarà disponibile nella sua forma pubblica a partire dal 4 settembre, quindi solo tra pochi giorni, per PS4, Xbox One e PC. Rainbow Six Siege Operazione Grim Sky introduce innanzitutto due nuovi operatori: Clash, alias Morowa Evans, ...

Annunciata una nuova data di Laura Pausini a Roma al Palalottomatica : info biglietti in prevendita : La nuova data di Laura Pausini a Roma è finalmente ufficiale. Dopo diversi giorni di indiscrezioni, nei quali i fan hanno sperato nel raddoppio al Palalottomatica, ecco arrivare l'annuncio di un altro concerto presso il palazzetto capitolino fissato per il 31 ottobre. L'artista di Solarolo sarà a Roma anche il 30 ottobre, sempre al Palalottomatica, per cercare di replicare il successo delle due anteprime che ha tenuto al Circo Massimo il 21 ...

Annunciata la data zero del tour di Ghali : info biglietti in prevendita : La data zero del tour di Ghali è finalmente ufficiale. L'artista è pronto ad aprire la lunga serie di concerti che lo attendono a partire dalle prossime settimane con uno spettacolo al Pala Bam di Mantova, per il quale sono aperte le prevendite a partire dalle 11 del 31 agosto. La consegna dei biglietti in prevendita seguirà i metodi abituali. Rimane aperta la possibilità della consegna tramite Corriere Espresso, quindi la nuova ...

Uomini e Donne/ Annunciata la data d'inizio della nuova stagione (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Emanuele Mauti ha una nuova fidanzata? La segnalazione che conferma e l'annuncio di Sonia Lorenzini (Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 19:27:00 GMT)

Gamescom 2018 : Annunciata la data di uscita di Devil May Cry 5 e pubblicato uno spettacolare video gameplay con la presenza di Dante : In questi minuti si sta svolgendo l'Inside Xbox dedicato alla Gamescom 2018 e, in occasione dell'evento di Colonia, è arrivata una notizia molto attesa dai fan di Devil May Cry.Devil May Cry 5 ha finalmente una data di lancio, il gioco sarà disponibile il prossimo 8 marzo 2019 per PS4, Xbox One e PC.Per l'occasione è stato anche mostrato uno spettacolare video gameplay in cui compare il celebre Dante:Read more…

Gamescom 2018 : Annunciata la data di uscita di Shenmue 3 e pubblicato un nuovo trailer : Sul palco della Gamescom 2018 è arrivato un annuncio molto atteso dai giocatori, ovvero quello della data di uscita di Shenmue 3.Ebbene, apprendiamo che Shenmue 3 arriverà il 27 agosto 2019 su PlayStation 4 e PCInoltre, è stato pubblicato un nuovo video esclusivo che potete vedere qui sotto:Read more…