Annullato il tour di Enrico Ruggeri dopo un “forte dolore fisico” | presto l’operazione

(Di martedì 18 settembre 2018)un nuovo problema alle corde vocali, èildi. L'artista dei Decibel si è arreso all'evidenza della sua condizione e ha dichiarato di doversi operareper risolvere il problema dell'edema che l'ha tenuto già fermo nel mese di agosto. Ieri è stata una serata per me di un’intensità incredibile: avete cantato, avete capito. Ho dato tutto quello che avevo e sono andato oltre, ignorando raccomandazioni efisico: ieri doveva essere così! Grazie a chi era con noi.Queste le parole con le quali ha momentaneamente congedato il suo pubblico, che si è presentato alla data di Muggiò per supportare l'artista che è tornato sul palco del Festival di Sanremo con il brano Lettera dal Duca, che ha interpretato insieme ai Decibel.aveva già manifestato i primi problemi alle corde vocali nel mese di agosto, annullando uno dei concerti ...