superguidatv

: Annullata l’intervista di Barbara D’Urso a #CartaBianca: le parole su Instagram #BarbaraDUrso #CartaBianca #Rai3… - Emanuele4Music : Annullata l’intervista di Barbara D’Urso a #CartaBianca: le parole su Instagram #BarbaraDUrso #CartaBianca #Rai3… - SuperGuidaTV : Annullata l'intervista di Barbara D'Urso a #CartaBianca: le parole su Instagram #cartabianca #barbaradurso… -

(Di martedì 18 settembre 2018) Nessuna intervista diD’Urso a: lo annuncia con un post sula conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live Questa intervista non s’adda fare. Verrebbe da dire così, considerando quanto successo nelle ultime ore alla conduttrice Mediaset.D’Urso da diversi mesi era corteggiata da Bianca Berlinguer per rilasciare un’intervista nel popolare talk show di Rai3. Dopo continui tira e molla, la D’Urso aveva concordato la sua partecipazione nella puntata del 18 settembre, ma qualcosa è andato storto.D’Urso surivela: “la Rai le ha chiesto di annullare la mia intervista di stasera” Nessuna intervista perD’Urso adi Bianca Berlinguer. Inizialmente prevista per la puntata di mercoledì 18 settembre, l’ospitata della conduttrice Mediaset è stata...