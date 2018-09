Anna Del Russo protagonista il 21 settembre a Milano

Pensioni d'oro - la mAnnaia del M5s : tagli sopra i 4.500 euro netti : Il M5s gode: taglierà le Pensioni con l'accetta. 'Con grande soddisfazione, possiamo annunciarvi che abbiamo abbassato il tetto : taglieremo le Pensioni d'oro superiori ai 4.500 euro netti ', esulta ...

Coca Cola e cAnnabis : allo studio un soft drink del benessere : Coca Cola ha intenzione di avviare la produzione di una nuova bibita alla marijuana contenente cannabidiolo Cmd, un estratto dalla più nota cannabis. Il nuovo soft drink dovrebbe essere destinato al settore benessere, in cui la richiesta di bevande con sostanze non psicotrope estratte dalla cannabis sta subendo una forte crescita, soprattutto in Europa e nelle Americhe. La multinazionale americana ha spiegato di star vagliando il campo e di ...

FRANCO LUCIA E AnnaMARIA BERRINZAGHI/ I genitori di Fedez : "Non eravamo la famiglia del Mulino Bianco" : I genitori di Fedez, FRANCO LUCIA e ANNAMARIA BERRINZAGHI, sono stati fondamentali nella sua crescita artistica. Il cantante ne parlerà sicuramente da Maurizio Costanzo (L'Intervista)(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 21:10:00 GMT)

Coca Cola : “Lavoriamo a un drink con cAnnabidiolo - molecola della marijuana” : Una bevanda che contiene il cannabidiolo – una sostanza non psicotropa della cannabis – è allo studio della Coca Cola, che mira a creare un drink con la moleCola presente nella marijuana che ha effetti rilassanti, antiossidanti e antinfiammatori. Il gruppo ha spiegato di lavorare al progetto con la società canadese Aurora Cannabis. “Stiamo studiando da vicino la crescita nel mondo del Cbd, un principio non psicoattivo, come ...

Coca Cola alla CAnnabis - il colosso delle bevande pensa ad una nuova bibita : Il gruppo Usa avrebbe messo gli occhi sul Canada e nel dettaglio su una società canadese specializzata nel settore, per realizzare una bevanda alla Cannabis. Si tratterebbe in pratica di bibite con all’interno il cannabidiolo, ovvero il componente chimico non psicoattivo estratto dalle foglie di Cannabis sativa.Continua a leggere

SusAnna Tamaro - la rivelazione : 'Soffro della sindrome di Asperger' - : La scrittrice ha scelto di parlare della patologia in concomitanza con l'uscita del prossimo libro 'Il tuo sguardo illumina il mondo', nelle librerie dal 20 settembre. 'Soffro della sindrome di ...

Con Anna Calvi è iniziata la rassegna O - ospitata nel sito monumentale delle Terme di Diocleziano a Roma : : News : : OndaRock : Dal 21 ottobre a metà dicembre gli incontri prenderanno la cadenza settimanale: ogni domenica il pubblico verrà fatto entrare nel mondo della creatività, assistendo in diretta all'ideazione di una ...

I 5 investigatori dell’occulto che devi conoscere se ami il soprAnnaturale : 1. Ichabod Crane, Sleepy Hollow (2013 - 2017)2. John Constantine, Constantine, Legends of Tomorrow (2014-)3. Houdini e Doyle, Houdini & Doyle (2016)4. Sam e Dean Winchester, Supernatural (2005-)5. Harry Dresden, The Dresden Files (2007)Non basta essere un bravo detective per indagare casi particolari come quelli che riguardano il soprannaturale: gli investigatori dell’occulto nella serialità contemporanea sono piuttosto popolari, ...

Liceo SAnnazaro nel caos - parlano gli studenti : «Basta prendervela con quella prof - ha eseguito gli ordini della preside» : Vuole parlare ma il suo nome non deve essere fatto. Perché la paura di ripercussioni sulla condotta c'è. È uno studente del quinto anno del Liceo «Sannazaro»...

SusAnna Camusso chiude le "Giornate del Lavoro" 2018 : Si chiude a Lecce la V Edizione delle Giornate del Lavoro, organizzate dal Cgil sul tema "Democrazia è". A Piazza Sant'Oronzo la kermesse si chiude, dopo quattro giorni di iniziative, dibattiti, lezioni, mostre e concerti, alle 18.30 con l'intervista di Marco Damilano, direttore dell'Espresso, alla segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso.

Esplode la rabbia dei professori : infangata la reputazione del liceo SAnnazaro : Sono una trentina, poco più di un terzo del numero totale dei docenti del 'Sannazaro'. In questi giorni sono turbati da quanto sta emergendo sul loro liceo e solo ora stanno trovando la forza di ...

Tuffo nel passato - dodicesimo episodio. Anno 2009 : un’Annata musicale segnata dalla morte di Michael Jackson - dal ricambio generazionale nella musica di tutto il mondo e - in Italia - dal terremoto dell’Aquila : Dodicesima fermata della lunga ferrovia del passato che noi come nostro solito narriamo nella rubrica Tuffo nel passato. Correva l’Anno 2009. Un Anno che inizia con il giuramento di Barack Obama alla Casa Bianca come nuovo presidente degli Stati Uniti e termina con la nomina dello stesso Obama a Premio Nobel per la Pace. Nell’Anno in cui diventa il nuovo Stato presidente del G8 e viene introdotto nella legge nazionale il reato di stalking, ...

Costretta a lavorare fino al giorno prima del parto/ Vicenza - barista condAnnato per estorsione : Vicenza, Costretta a lavorare fino al giorno prima del parto: barista condannato per estorsione a un anno e cinque mesi di carcere. Ma è pronto a ricorrere in appello. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 23:54:00 GMT)

Costretta a lavorare fino al giorno del parto - barista condAnnato - : L'uomo aveva minacciato di far perdere il posto alla donna se non si fosse presentata ogni giorno in servizio in un bar di Camisano Vicentino. Secondo la Procura, l'atteggiamento del datore di lavoro ...