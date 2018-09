Andrea Fabiano a Blogo | B come Sabato? Difficoltà che ci aspettavamo E su

blogo

(Di martedì 18 settembre 2018) Arrivato alla direzione di Rai 2 il 17 ottobre scorso,è al suo decimo mese di mandato. E lo festeggia con il ritorno di Pechino Express - Avventura in Africa, un programma fortemente identitario per la seconda rete Rai. "E' parte integrante della nostra identità. Anzi, c'ha dato una grande svolta in termini di dna. E' un programma che racchiude al suo interno tanti elementi diversi, tutti molto contemporanei e che sanno di futurol'avventura, il viaggio, la scoperta, lo stupore, il divertimento, l'ironia, ma anche la durezza con l'incontro con un mondo così lontano", ci ha raccontato il direttore a margine della conferenza stampa del programma, in partenza giovedì 20 settembre.Capitolo programmazione: dal lunedì (dove il programma ha sofferto non poco la contro programmazione del Grande Fratello Vip), si passa al giovedì. "Progettando questa stagione, noi ...