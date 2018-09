Anche Maduro ha un problema con la cena

Brasile : Anche il venezuelano Maduro respinge veto a Lula : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brasile - Anche il venezuelano Maduro respinge veto candidatura Lula : Dopo il presidente boliviano Evo Morales e la ex presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner, anche il presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ha respinto il veto del Tribunale supremo ...

Venezuela : Maduro - alcuni autori attentato sono Anche in Perù :

Venezuela : Anche ex capo polizia rivendica attentato Maduro :

Maduro - Anche pres.Colombia responsabile : ANSA, - CARACAS, 5 AGO - Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ritiene che anche il presidente della Colombia, Juan Manuel Santos, sia responsabile del fallito attentato contro la sua vita. In un ...

Maduro - Anche Santos dietro attentato : 04.44 Il presidente venezuelano Maduro ritiene che anche il presidente della Colombia, Santos, sia responsabile del fallito attentato contro la sua vita. In un discorso alla nazione Maduro ha puntato il dito contro l'estrema destra venezuelana in collaborazione con "cospiratori" a Bogota' e Miami. In particolare, Maduro ha detto che alcuni dei finanziatori dell'attacco si trovano a Miami, augurandosi che il presidente Usa Trump sia "disposto a ...