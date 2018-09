Alzheimer | 25 progetti ‘giovani’ per una diagnosi precoce

meteoweb.eu

(Di martedì 18 settembre 2018) Venticinque giovani scienziati “alla ricerca di un domani senza”, con altrettantitriennali sostenuti da Airalzh Onlus in partnership con Coop, presentati oggi nei loro primi risultati all’università degli Studi di Milano in vista della Giornata mondiale dedicata alla malattia (21 settembre). L’Associazione italiana ricercaAiralzh Onlus li sostiene dal 2016 con assegni banditi per 3 anni consecutivi dall’università di Firenze. “Nonostante 2 anni siano un termine temporale decisamente minimo per la ricerca scientifica – afferma il presidente di Airalzh Sandro Sorbi, ordinario di Neurologia dell’ateneo fiorentino e direttore della Clinica neurologica dell’azienda ospedaliero-universitaria Careggi – sui vari argomenti oggetto di studio da parte della Rete nazionale dei giovani ricercatori Airalzh sono ...