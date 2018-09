Altro che modelle o influencer. Su Instagram Gucci racconta la bellezza attraverso la storia dell’arte : Gucci ha lanciato su Instagram un nuovo profilo per raccontare la bellezza e l’arte. Niente modelle, selfie, sguardi, nudità o pose. Secondo il direttore creativo, Alessandro Michele, all’interno della storia dell’arte c’è tutta la bellezza di cui abbiamo bisogno per conoscere il mondo e l’uomo. Una scelta che è stata molto apprezzata visto che, in appena 24 ore, sono già 15 mila i ...

Frascati Scherma : un Altro talento da Jesi - la Rossini : Roma – Poche settimane fa era stato ufficializzato l’approdo al Frascati Scherma di Elena Tangherlini, talentuosa fiorettista proveniente da Jesi. Ora il club tuscolano accoglie ufficialmente un’altra giovane e promettente fiorettista che ha compiuto il medesimo ideale percorso dalla società marchigiana a quella del presidente Molinari. Si tratta di Serena Rossini, classe 1999 (di un anno più piccola rispetto alla Tangherlini), che due ...

“L’unica cosa che mi resta”. Arisa in lacrime. Altro che la ‘matta’ allegra che vediamo : “Se sono felice? Abbastanza, e questo a me basta. Non sono una da picchi. A differenza di quello che si può dire di me, mi piace la vita regolare. Mi piace un casino la disciplina, infatti dovevo fare il militare”. Arisa si confessa nella puntata di La mia passione. Sono passati bel 9 anni da quando la cantante calcava per la prima volta il palco dell‘Ariston con ”Sincerità”, brano che fece la sua fortuna negli ...

Irresistibili novità iOS 12 per FaceTime - memoji - batteria - notifiche e tanto Altro : cosa cambia con l’aggiornamento : Quali sono le novità iOS 12 più significative e che cambieranno davvero l'esperienza d'uso per vecchi e nuovi melafonini, dal datato iPhone 5S al recente iPhone X? Chi ha appena ricevuto la notifica dell'aggiornamento software si sta chiedendo pure quanto valga la pena adeguare il suo dispositivo. In questo approfondimento più che esaustivo, vi riporteremo tutti i cambiamenti in arrivo proprio con il firmware nuovo di zecca. FaceTime I ...

Lazio - non solo Milinkovic-Savic : rinnovo in vista anche per un Altro big : Non solo Sergej Milinkovic-Savic. Nel corso delle prossime settimane un altro big della rosa biancoceleste trovare il tanto sospirato rinnovo di contratto. Si tratta, secondo la Gazzetta dello Sport, di Ciro Immobile che salirà di ingaggio fino a quota 3 milioni, la stessa cifra che verrà garantita anche al talento serbo.

Centrodestra - Altro che intesa... Tutta la verità sulla cena di Arcore : altro che pace nel Centrodestra. altro che unità ritrovata. La cena di Arcore di fronte ad un modesto e deludente Milan (solo 1 a 1 a Cagliari) ha lasciato molti nodi ancora aperti tra la Lega e Forza Italia. Una fonte ai massimi livelli del Carroccio spiega ad Affaritaliani.it... Segui su affaritaliani.it

Altro che astronomia. Sposarsi è un semplice - disastroso accidente della vita : Tutto il mondo è diventato il primo quarto d'ora di Reality di Garrone e/o il Mezzogiorno d'Italia tra il 1950 e il 1975? No, certo che no. E' però interessante come l'allerta "matrimonio in declino" ...

[L'analisi] Il vice premier Di Maio rintroduce la cassa integrazione straordinaria e salva i lavoratori. Altro che Jobs Act : Poi ad agosto hanno inaugurato un presidio , dove la visita a sorpresa di Gordon Summers in arte Sting, ha portato questa storia alla ribalta sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Sting, ...

Carlo Ancelotti - Altro che Champions : a Napoli clima teso - la brutta sorpresa al San Paolo : Da quello 'scudetto perso in albergo a Firenze' dello scorso anno, col 3-0, tripletta di Simeone, incassato dal Napoli nella trasferta della 35esima giornata di Serie A, la sfida tra partenopei e ...

Altrochè Balotelli - da Ailton a Brolin - da Cassano a Le Tissier : grasso è bello! : ...; ma niente a che vedere con quel fantastico ammasso di muscoli e lardo che risponde al nome di Adebayo Akinfenwa, ex centravanti del Wimbledon noto alle cronache e alle bilance di tutto il mondo ...

Tennis - Serena Williams smentita dalle statistiche : Altro che sessismo - arbitri più severi con gli uomini [DATI] : Serena Williams smontata dai numeri in merito alla sua crociata contro il sessismo all’interno del seeding: ecco dati interessanti sui warning-- Serena Williams smentita dalle statistiche nella sua crociata contro il presunto sessismo da parte degli arbitri del seeding. “Se fossi stato un uomo non mi avresti chiamato il warning”, questa la frase incriminata, con la quale Serena ha sollevato un polverone. Addirittura la WTA si è ...

Chef Rubio contro Tommaso Paradiso : "Non c'entriamo niente l'uno con l'Altro - uno ha il Rolex - io giro con la Punto" : "Che nesso avete trovato tra me e lui? Non c'entriamo niente l'uno con l'altro, uno ha il Rolex, io giro con la punto". Chef Rubio ha commentato così, ai microfoni di Radio 2, le dichiarazioni rilasciate da Tommaso Paradiso, leader dei TheGiornalisti. In particolare, ha risposto a quanto sostenuto dal cantante su Zingaretti: "Ha detto che Zingaretti è una speranza per la sinistra? 'Maddeche', serve una rivoluzione, bisogna ...

Altro che utilitarie - negli Stati Uniti Porsche si butta nel car sharing : Non più soltanto utilitarie per farsi largo tra le strade delle grandi città, o furgoncini per facilitare il trasporto di mobili e affini. Il car sharing è ormai pronto a diventare grande e a puntare a un mondo che per il momento non era ancora stato in grado di raggiungere: quello del lusso. Succede, in particolare, con due nuove iniziative che il marchio Porsche ha iniziato (o inizierà presto) a testare negli Stati Uniti, Porsche Drive e ...

Renzi - Scanzi : “Dice che c’è un governo di ciAltroni? Sembra che faccia involontaria autocritica. Ha perso qualsiasi lucidità” : “Renzi ha detto che questo è un governo di cialtroni e che il vento del consenso cambia rapidamente? Lui che parla di cialtroni politici mi fa un po’ sorridere, perché mi dà la sensazione che faccia involontariamente autocritica”. Così, a Otto e Mezzo (La7), il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, commenta le recenti parole dell’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, sul governo giallo-verde. E aggiunge: “Io spero per il ...