Allegri avvisa la Juve | A Valencia si decide la nostra Champions

Juventus - Allegri avvisa tutti : “Teniamo i piedi per terra” : Allegri avvisa tutti- Massimiliano Allegri, al termine del match amichevole di ieri pomeriggio tra Juve A e Juve B, ha colto l’occasione per sottolineare alcuni dettagli e mettere in guardia tutto l’ambiente bianconero. Tanto entusiasmo da tenere a bada. Il tecnico ha confermato: “Dobbiamo tenere i piedi per terra”. Una Juve dalla grandi aspettative: i […] L'articolo Juventus, Allegri avvisa tutti: “Teniamo i ...