Allarme per Sara | 16 anni | è fuggita da casa insieme a un coetaneo

Allerta Meteo - Estofex prolunga l’Allarme per il Centro-Nord : rischio di grandine di grandi dimensioni e nubifragi : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta Meteo di livello 1 per parti dell’Italia, della Francia, della Spagna, della Svizzera, della Germania e dell’Austria, principalmente per grandine di grandi dimensioni e nubifragi. L’Allerta si intende valida fino alle 8 (ora italiana) di domani, 19 settembre. Un forte sistema di alta pressione si è consolidato sull’Europa orientale, estendendosi in direzione ovest ...

L’Allarme di Unicef e Oms : ogni 5 secondi muore un bambino nel mondo - spesso per cause prevenibili : Sono state pubblicate le nuove stime sulla mortalità, divulgate dall’Unicef, dall’OMS e dalla Divisione delle Nazioni Unite per la Popolazione e dal Gruppo della Banca Mondiale: è emerso che nel 2017 nel mondo sono morti circa 6,3 milioni di bambini sotto i 15 anni – uno ogni 5 secondi – spesso per cause prevenibili. La maggior parte di questi decessi è avvenuta nei primi 5 anni di vita, e per circa la metà hanno ...

Ammortizzatori sociali - Allarme sindacati : “In scadenza per migliaia di lavoratori e non più rinnovabili a causa del Jobs Act” : Ammortizzatori sociali in scadenza e non più rinnovabili a causa delle limitazioni imposte dal Jobs Act. Così dal 24 settembre sono migliaia i lavoratori a rischio licenziamento, poiché sono ancora in corso le ristrutturazioni societarie. È l’allarme lanciato dai sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil che per lunedì prossimo hanno convocato un presidio unitario dei metalmeccanici al ministro dello Sviluppo Economico per chiedere risposte ...

Tumori - è Allarme nell'Asl Napoli 2 : incidenza superiore ad altre zone del Sud : Nell'area di competenza dell'Asl Napoli 2 Nord, corrispondente alla zona settentrionale della provincia di Napoli, 'l'incidenza delle patologie oncologiche è paragonabile a quelle delle aree più ...

Quindicenne morto per un selfie - Allarme tra i giovani. Valentina : 'Io ho rischiato di affogare nel Tevere' : Valentina Gottardo oggi ha 21 anni. Un selfie, nel giorno del suo 20° compleanno, però, stava per ucciderla. A cavallo di Ponte Sublicio, nell'aprile del 2017, aveva deciso di scattarsi una foto con ...

Roma - Allarme buche : ecco il piano per le periferie : La corsa contro il tempo inizierà a entro fine mese: una volta portato a casa un, difficile, bilancio consolidato del gruppo Roma Capitale, il Campidoglio concentrerà gli sforzi sulla manovra di ...

Cozze pericolose : Allarme in tutta Italia per contaminazione batterica : Cozze ritirate dal mercato: è scattato in questi giorni in tutta Italia l’allarme per le Cozze vive refrigerate che, secondo le analisi condotte sui mitili, sarebbero contaminate oltre i limiti consentiti dalla legge dal batterio Escherichia Coli. A lanciare l’ultimo allarme alimentare è stato il Rasff, l’organo specifico deputato al sistema di allerta europeo rapido per la sicurezza alimentare. Cozze contaminate: quali prodotti sono interessati ...

Allarme nei cieli italiani - aereo non risponde - scatta lo scramble : decollo immediato per due caccia : Alle 8.30 un Antonov ucraino interrompe il contatto radio con Fiumicino: Allarme immediato, si alzano due Eurofighter dalla base di Grosseto che hanno intercettato l'aereo passeggeri e scortato a Fiumicino.-- Allarme sui cieli italiani questa mattina. Due Eurofighter dell'Aeronautica Militare sono decollati dalla base di Grosseto in seguito ad un Allarme per un aereo che aveva perso il contatto radio con le autorità preposte al controllo del ...

Brexit - Allarme per viaggi e industria : «I documenti non saranno più validi» : ... 'Non credo che May abbia il mandato per giocare d'azzardo ina maniera così evidente con l'economia e e con la vita della gente'. Il primo cittadino londinese ha anche detto che il tempo 'stringe ...

Migranti - l'Allarme di Minniti : 'Strategia per colpire al cuore l'Europa' : ...questa tensione sia tema quotidiano nelle agende del governo attuale? 'Per tenere sotto pressione l'Europa in un'ottica di rottura che non è possibile sostenere sui temi dell'euro e dell'economia. ...

Allarme per il panda rosso - nel mondo solo 2.500. Ecco dieci cose da sapere sulla "volpe di fuoco" : Oggi è la giornata internazionale a lui dedicata. La popolazione mondiale è diminuita del 50 per cento negli ultimi vent'anni

“Allarme blackout”. Morto a 14 anni per un ‘gioco’ : come hanno trovato Igor : “Fortissimo scalatore quattordicenne, esuberante e fisicamente una vera e propria forza della natura”. Così il gruppo di arrampicatori I Ragni di Lecco ricorda Igor Maj, il ragazzino che il 6 settembre è stato trovato Morto soffocato nella camera dell’appartamento dove viveva con la famiglia, in via Corsica. Il 14enne, appassionato di scalate come il padre, era appeso a una corda da roccia, circostanza che in una prima ...

SALVINI : "Allarme TUBERCOLOSI IN ITALIA PER INVASIONE SENZA REGOLE"/ Vicenza - la smentita della Prefettura : Da Vicenza scatta l'allarme TUBERCOLOSI in tutta l'ITALIA. Un immigrato malato è scappato dal centro di accoglienza. È stata lanciata l'allerta dal Presidente del consiglio reigonale.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 09:50:00 GMT)