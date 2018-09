Alimenti | troppi zuccheri aggiunti nello yogurt | soprattutto se biologico o per bambini

meteoweb.eu

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Un’indagine condotta dalle Università di Leeds e Surrey, basata sull’analisi di 921 vasetti in vendita nei supermercati britannici, ha rilevato che locontiene zucchero in quantità eccessive, specie quelli pere quelli “biologici”. I risultati dello studio sono stati pubblicati su BMJ Open. La ricerca ha scoperto che glibiologici contengono in media 13,1 grammi di zucchero per 100 grammi di prodotto (si consideri che una zolletta di zucchero equivale a 4 grammi), una quantità eccessiva, che viene rilevata anche negliper: il Sistema Sanitario britannico raccomanda per i bimbi di 4-6 anni un consumo di zucchero non superiore a 19 grammi al giorno e l’analisi ha scoperto che solo due dei 101peroggetto di studio possono essere classificati a basso contenuto di zucchero (la maggior parte contiene una media ...