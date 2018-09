Albert Einstein e Mileva Marić | E=mc² come nessuno lo ha mai spiegato

gqitalia

(Di martedì 18 settembre 2018) Tutto è nato da una fotografia scattata nel 1927 al V Congresso Solvay dove sono ritratti i 29 scienziati che hanno creato la fisica quantistica. Gabriella Greison, fisico, giornalista e scrittrice l’ha osservata bene, studiata e amata domandandosi cosa, fra quei volti, fosse ancora necessario conoscere oltre ai premi, le ricerche e le loro scoperte. La sua immaginazione si è messa subito in moto ispirata da un desiderio d’umanità e di conoscenza che il valore e la grandezza dei personaggi di quel vecchio ritratto di gruppo in bianco e nero le hanno comunicato. Cosa c’è, per esempio, dietro la formula dell’equivalenza energia-massaha fattoa intuire il punto di contatto tra la massa e l’energia che da sempre erano state pensatedue realtà fisiche separate? Comprendere la genesi e la semplicità di un’intuizione può avvicinarci tutti alla Fisica? ...