Agnelli fa sognare la Juventus | “prenderemo il nuovo Cristiano Ronaldo | stavolta non a 33

(Di martedì 18 settembre 2018) Andreafai tifosi della, il club bianconero ha in mente l’acquisto delCR7: le parole del presidente Andreanon intende fermarsi. La suaè in continua crescita e l’approdo diin bianconero accresce ulteriormente il blasone del club. Laperò non si culla sugli allori e sta programmando un florido futuro, come rivelato dallo stesso Andreaal Financial Times: “L’acquisto di CR7 per la prima volta ha avuto un risvolto tecnico e uno commerciale. Programmeremo uno alla volta i passi che ci porteranno a essere i numeri uno al mondo. Dobbiamo metterci nelle condizioni di prendere il prossimo, ma questa volta di prenderlo a 25 anni”. Chi sarà ilCR7 che approderà alla Juve? Ancora è presto dirlo, anche se alcuni big stanno già venendo fuori prepotentemente, ...