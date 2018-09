Agguato tra i passanti a Bari | un ferito

Mediaset - M5S pronto all'Agguato a Berlusconi : Conte e Di Maio incontrano l'Ad di Vivendi : Era stato tutto congelato lo scorso aprile: il 'grande nemico' Vivendi era stato respinto alle porte di Cologno Monzese, trovandosi con un 20% appena delle quote del Biscione di per sè inutile. E su ...

Brasile - Agguato al comizio : accoltellato Bolsonaro - candidato di destra : Jair Bolsonaro, candidato di destra alle presidenziali del 7 ottobre in Brasile, è stato ferito da coltellate durante un evento elettorale nello Stato di Minas Gerais, nel sud-est del Paese. Bolsonaro, in netto vantaggio nei sondaggi, ha riportato solo lievi ferite ed è stato portato in salvo. L'aggressore è stato fermato e identificato come Adélio Bispo de Oliveira e sarebbe un sostenitore di Lula; secondo i media locali, sul proprio profilo ...

Brasile - Agguato al comizio : accoltellato il candidato di destra Video : l’aggressione : Il candidato di estrema destra è in testa ai sondaggi per le elezioni del prossimo 7 ottobre. Colpito al fegato, non si teme per la sua vita

Orrore a Napoli - la camorra uccide in pieno giorno/ Video choc : l’Agguato del killer tra donne e studenti : Orrore a Napoli, la camorra uccide in pieno giorno. Video choc: l’agguato del killer tra donne e studenti ad un passo dal centro del capoluogo campano(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 11:24:00 GMT)

Bombe Lega - 1° ordigno trappola Agguato : 22.13 C'è l'ipotesi di un vero e proprio attentato per chi fosse giunto alla sede della Lega a Treviso, vicino alla quale sono stati piazzati due ordigni. La prima 'bomba carta',trovata esplosa, avrebbe dovuto richiamare l'attenzione, mentre la seconda, una pentola a pressione riempita con chiodi e un innesco a tensione, avrebbe potuto esplodere nel momento in cui qualcuno avesse fatto scattare il filo di nylon rasoterra cui l'ordigno era ...

Treviso - due ordigni davanti a sede Lega : uno esplode - l’altro fatto brillare. Il primo era una trappola per un Agguato : Attacco dinamitardo al K3, la storica sede della Lega Nord di Treviso, dove mosse i primi passi il governatore Luca Zaia e dove, in successione per oltre vent’anni, hanno festeggiato la conquista politica della città i sindaci Giancarlo Gentilini, Gianpaolo Gobbo e, recentemente, Mario Conte. Non si è trattato di un attentato qualsiasi, rivendicato da una sigla anarchica, ma di una vera trappola ideata per ferire i poliziotti che sarebbero ...

Vibo Valentia - Agguato in spiaggia tra i bagnanti a Nicotera : ucciso a colpi di pistola un 45enne : In una spiaggia tra i turisti e i bagnanti. Il killer non ha avuto scrupoli nel portare a termine la sua missione di morte. Dopo aver fatto irruzione nel lido “Il Gabbiano” a Nicotera Marina intorno alle 15.30, ha cercato il suo bersaglio e, dopo averlo individuato, gli ha scaricato addosso alcuni colpi di pistola prima di dileguarsi. È morto sul colpo Francesco Timpano, di 45 anni e con precedenti per reati legati alla droga. È morto davanti a ...

Chi era Antonino Scopelliti - magistrato ucciso in un Agguato nel 1991 - : Uomo chiave nella lotta alla mafia, è stato uno dei più apprezzati procuratori di Cassazione. Il 9 agosto è stato ucciso mentre era in vacanza nel suo paese d'origine, in Calabria. Ancora nessun ...

Tutti in vacanza tranne… gli hacker. Come proteggerci da false email e virus in Agguato : Non so a voi ma nelle ultime settimane a me sono arrivate tantissime email di “phishing” ossia di furto di identità attraverso email che simulano, sia nella grafica che ne contenuti, comunicazioni da parte di un ente, un istituto bancario o un provider noto all’utente di cui si tenta il furto dei dati: questo è possibile attraverso l’uso malevolo dei Web Tracker da parte degli hacker, che tracciano le abitudini degli utenti. Le ...

Pogba-Mourinho - altro strappo. E la Juventus resta in Agguato : TORINO - Pogba e Mourinho sono sempre più lontani. In tutti i sensi, perché l'ultimo strappo si è consumato dopo che all'invito-richiesta del tecnico di tornare un po' prima dalle ferie post Mondiale ...

Corato - Agguato choc tra la folla : 23enne avvicinato e ucciso a colpi di pistola in piazza : L'agguato nella piazza centrale davanti a una folla di famiglie con bimbi. La vittima è Victorian Pikaku, un ragazzo di origini albanesi che non aveva niente a che vedere con la criminalità organizzata, freddato da due uomini in scooter che poi si sono dileguati.Continua a leggere

Ucciso in strada in pieno giorno - dopo 7 anni presi i mandanti dell’Agguato di Gallico : Blitz dei carabinieri di Reggio Calabria e Vibo Valentia sotto il coordinamento della Dda reggina, arrestate tre persone ed individuato il movente dell'omicidio di Giuseppe Canale: la guerra tra clan nel vibonese.Continua a leggere

Agguato in strada - ucciso 22enne : Un giovane di 22 anni è stato ucciso ieri in tarda serata, nei pressi di Melissano, in provincia di Lecce, sulla strada provinciale 206 tra Casarano e Ugento. L'uomo è stato affrontato da ignoti che ...

Cremona : Agguato a Pandino - uomo ucciso per strada : Milano, 13 lug. (AdnKronos) – Omicidio a Pandino, in provincia di Cremona. In via Fontana, nel pomeriggio, un uomo è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco ed è deceduto sul posto. A intervenire i Carabinieri di Crema che stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell’agguato e di identificare l’autore del gesto. Sul luogo anche personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. L'articolo ...