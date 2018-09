Adolescenti | perché mettono la loro vita in gioco

Perché gli Adolescenti sfidano la morte? : AlcoolFumoDrogaDipendenza da tecnologiaFallimenti ed erroriGli adolescenti sfidano i propri limiti, si avvicinano a quella linea sottilissima che li separa dall’accettazione dei compagni e dalla tragedia inevitabile. È successo giovedì scorso ad Agrate, quando un ragazzo di 14 anni è morto per una sfida di «Black-out» su Internet (gioco estremo in cui i protagonisti cercano di svenire per asfissia) e, più recentemente, a Sesto San ...

Diario mon amour : perché non è roba (solo) da Adolescenti : Scrivere un Diario, nel nostro immaginario, potrebbe sembrare un esercizio adolescenziale. Esordire con il classico “Caro Diario” e poi iniziare a parlare di sentimenti, pulsioni e delusioni, scavando nei meandri più profondi di noi stesse… In realtà tenere aggiornato un Diario in età adulta può avere valenze molto utili e concrete e rappresentare un modo perfetto per ri-centrarci su noi stesse. Oltre ad essere una pratica ...