Acconciature da copiare quest’autunno a star e sfilate

Le più belle Acconciature di Meghan - che una sposa (e non solo) può copiare : Se c’è una cosa a cui proprio non riesce rinunciare Meghan Markle nella sua nuova vita a Backingam Palace è lo chignon basso e spettinato, perfetto da replicare per eventi, matrimoni, lei stessa lo ha scelto per il suo look da sposa e serate speciali. Già famoso ai tempi del fidanzamento con Harry, in questi mesi di attività con la «ditta reale» lo abbiamo visto apparire, in effetti, un po’ ovunque: accanto ai tubini più eleganti, in ...