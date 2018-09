Accoltellati due cestisti americani in Romania L' accusa | Aggrediti perché

Basket – Aggrediti e Accoltellati due giocatori USA : razzismo o gelosia alla base del folle gesto : Incredibile quanto accaduto a Darrel Bowie e Joseph McLain, cestisti del Cuza Sport di origini afro-americane: i due ragazzi hanno subito un’aggresione razzista, o per motivi legati alla gelosia, al di fuori di un locale Episodio increscioso accaduto in Romania. Due cestisti di origini americane, Darrell Bowie (24 anni) e Joseph McClain (25), sono stati Aggrediti e accoltellati all’esterno di un locale di Braila. I due ...

Scoppia la rissa in una discoteca di Napoli. Due giovani seguiti e Accoltellati nel parcheggio : Due giovani accoltellati a Napoli al termine dell'ennesima lite durante le notti della movida. All'ospedale San Paolo, nel quartiere Fuorigrotta, intorno alle 4:30 sono arrivati con mezzi propri un ragazzo di 21 anni con piccoli precedenti e una 27enne con ferite da coltello.Agli agenti hanno raccontato che una mezz'ora prima, mentre erano in un locale di via Coroglio, dove già si sono verificati episodi analoghi, erano venuti a diverbio ...

Movida violenta a Napoli : rissa all'alba nel locale sudamericano - Accoltellati due giovani : Due uomini, entrambi napoletani, sono stati accoltellati all'alba di stamani e sono ricoverati in ospedale per le ferite da taglio riportate. Le vittime sarebbero state coinvolte in una rissa avvenuta ...

Germania - passeggeri Accoltellati sul bus <br> 14 feriti - due sono gravi : 16:15 - Secondo il quotidiano locale online Lübecker Nachrichten l’uomo dopo essere salito sul bus ha tirato fuori da uno zaino un coltello da cucina scagliandosi poi sui passeggeri. Il primo a intervenire per fermarlo sarebbe stato, in base al racconto dei testimoni, l'autista del pullman che è riuscito a bloccare l'aggressore e ad aprire le porte del mezzo per far scendere i passeggeri. Al momento il bilancio è di 14 feriti di cui due in ...