Accadde oggi | la bomba di Adriano al Palermo | il tiro più forte nella storia della Serie A

Accadde oggi – 18 settembre 1963 - l’Inter gioca la prima partita della sua storia in Coppa Campioni : Continua il nostro consueto appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’, giornata importante per quanto riguarda l’Inter quella del 18 settembre 1963, l’Inter in campo per la prima partita della sua storia in Coppa Campioni. Esordio in Inghilterra per i sedicesimi di finale, di fronte l’Everton, risultato finale di 0-0 nonostante le tante occasioni create dai nerazzurri. L’Inter nel match successivo ...