Accadde oggi – 19 settembre 1988 | l’Italia perde 4-0 contro lo Zambia

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Continua il classico appuntamento con la nostra rubrica '', il 19è una data da dimenticare per l'Italia. Nelalle Olimpiadi in Corea del Sud gli azzurri perdono 4-0lo. L'Italia allenata da Francesco Rocca non riesce mai a entrare in partita, avversari invece in giornata di grazia. Scatenato Kalusha Bwalya, attaccante classe '63, autore di una tripletta, l'ultima rete autogol di Pellegrini. Sicuramente una delle pagine più brutte della Nazionale.