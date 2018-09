Abito da uomo nero | 5 interpretazioni d’attore

gqitalia

: e poi c’è Roma così viscerale e all’apparenza impossibile da lasciare. Roma che alle 21.30 mi punta addosso gli occ… - cutierudegirl : e poi c’è Roma così viscerale e all’apparenza impossibile da lasciare. Roma che alle 21.30 mi punta addosso gli occ… - Albarotto : Si presenta in abito bianco al matrimonio dell’amante e la vendetta di questa donna del Sud Africa diventa virale.… - essexelle : Nessuno si preoccupa per la donna sotto quel cappuccio. Se è felice, se sta bene se viene maltrattata, o se l’uomo… -

(Di martedì 18 settembre 2018) Smoking oin tre pezzi, con papillon o con cravatta il look formale nel suo colore più scuro e classico è la prima tentazione per ogni. E non è corretto pensare che questo implichi poche possibilità di variare. Ilinfatti può essere lucido o opaco (oppure giocare con entrambi, puntando sui contrasti). Può essere indossato a figura intera o staccando con una camicia bianca. E ancra, l’effetto può farsi più drammatico, severo o glamour puntando su diversi tessuti, sugli accessori, sui pezzi che vanno a comporre il completo e non ultimo sulla fattura della giacca, dei revers, etc. L’ispirazione di base è una ma le suepossono essere tante. Come ha ben dimostrato in questi giorni il red carpet degli Emmy Awards 2018. Ecco 5 declinazioni perfette dell’da‘rubate’ all’evento.