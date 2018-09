A Porta a Porta per Padre Pio Anche Conte cede al richiamo ' pop' del salotto di Vespa

La collezione più imPortante delle sfilate di Londra : È la prima disegnata dall'italiano Riccardo Tisci per Burberry, arrivato dopo aver lavorato 12 anni per Givenchy The post La collezione più importante delle sfilate di Londra appeared first on Il Post.

Kruk acquisisce un Portafoglio crediti unsecured da Findomestic : Milano, 18 set., askanews, - Kruk Italia ha siglato un accordo per l'acquisizione di un portafoglio di credito al consumo unsecured da Findomestic - società del Gruppo BNP Paribas - per un valore ...

Quando i ricercatori Portano la scienza tra la gente : La scienza sul banco di prova 2018 - Anno del patrimonio culturale La mostra "Ice Age Panorama" s'inserisce nell'ambito delle manifestazioni organizzate in Svizzera per l'Anno europeo del patrimonio ...

Napoli - Ancelotti torna a Belgrado : la sua città "Portafortuna" : Il 23 maggio 2007, Carlo Ancelotti alzava la sua seconda Champions League da allenatore del Milan nel cielo di Atene. Undici anni dopo, il 23 maggio 2018, Carlo Ancelotti diventa il nuovo allenatore ...

Olimpiadi 2026 - Zaia e Fontana rilanciano : 'Lombardia e Veneto disponibili a Portare avanti candidatura' : Luca Zaia e Attilio Fontana rilanciano la candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026 dopo lo stop di Giorgetti. 'Arrivati a questo punto è impensabile gettare tutto alle ortiche. La ...

Energia : al via seconda fase Portale Offerte - chiuso il vecchio Trova Offerte : Al via la seconda fase del "Portale Offerte", il sito dell' Autorità Regolazione per Energia Reti e Ambiente , ARERA ,, gestito da Acquirente Unico , pubblico e indipendente, che dallo scorso luglio ...

Tagliavanti : blocco Roma-Latina brutta notizia - ci riPorta indietro : Roma – “È una pessima notizia quella sulla Roma-Latina, sono le cose che ti portano indietro, le notizie che ti tolgono energia. Ma su questo dobbiamo essere determinati”. Lo ha detto Lorenzo Tagliavanti, presidente di Unioncamere Lazio, rivolgendosi al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, oggi in via de’ Burro’ per la sigla di un accordo in dieci punti per lo sviluppo delle imprese laziali e il ...

F1 - Elkann : «ImPortante vincere con stile per la Ferrari» : TORINO - Il presidente John Elkann ha parlato nell'intervento al Capital Markets Day della Ferrari. L'erede degli Agnelli ha parlato dello stile del Drake e dello stretto rapporto che il Cavallino ha ...

Portata in Pakistan e promessa sposa scrive alla scuola in Italia : «Aiutatemi» : La lettera di una 23enne, convinta dai genitori a tornare in patria con un inganno: una volta arrivata a destinazione, le hanno sequestrato i documenti. Ora lei ha scritto un appello alla sua vecchia scuola

Europa League - nel Milan spazio ai nuovi arrivati : chance imPortanti per far cambiare idea a Gattuso : Milan alle prese con la prima in Europa League in casa del Dudelange, Gattuso schiererà molti dei nuovi arrivi estivi Dopo la prestazione scialba di Cagliari, in casa Milan sembrano essere un po’ tutti sul banco degli imputati. Si sono salvati solo Donnarumma, Kessiè ed Higuain in terra sarda, dunque Gattuso sta pensando a qualche cambiamento. I nuovi arrivati potrebbero avere una ghiotta chance per guadagnarsi un posto da titolari ...

Totti jr rinuncia al gol per aiutare l’avversario - poi spiega l’accaduto in inglese : “Mi imPortava di sapere come stesse” : Cristiano Totti, figlio di Francesco, ha partecipato alla Madrid Football Cup con le giovanili della Roma. Durante un incontro, si è scontrato col portiere, che è rimasto a terra. Il giovane giocatore ha rinunciato al gol, poi è andato a sincerarsi delle condizioni dell’avversario. L’episodio è stato raccontato dallo stesso Totti, in inglese, a una giornalista: “Non mi importava di segnare ma delle condizioni del portiere. Gli ...