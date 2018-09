A che punto è la revoca della concessione di Autostrade? Il trilemma di Toninelli

Serie A - polemiche arbitrali a no finire : Nicchi fa il punto sugli errori in Inter-Parma e sul gol di Berenguer : Marcello Nicchi alle prese con diverse questioni calde dopo il weekend di Serie A che ha portato con sè copiose polemiche Il presidente dell’Associazione arbitri Marcello Nicchi, ha parlato delle copiose polemiche arbitrali dopo il weekend calcistico. Nicchi, intervenuto ai microfoni di Radio 24, ha svelato: “In Inter-Parma Manganiello e la videoassistenza hanno commesso due errori non andando a rivedere come da protocollo, ...

A che punto è il tira e molla sulla manovra : Il tira e molla sulla manovra prosegue ed entra più nel vivo con l'avvicinarsi del 27 settembre data entro la quale dovrà essere presentata la nota di aggiornamento del Def con i numeri e gli obiettivi di finanza pubblica e in vista del 20 ottobre data in cui la legge di bilancio dovrà essere presentata al Parlamento. Alla ripresa dei lavori un vertice di maggioranza, dopo le tensioni della settimana ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Argentina 3-1 - l’ace pazzesco di Michele Baranowicz. L’ultimo punto dello svincolato di lusso : Michele Baranowicz ieri sera è stato l’uomo della provvidenza, colui che ha messo a segno il punto della vittoria per l’Italia contro l’Argentina ai Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale era in totale affanno, stava vivendo un quarto set di sofferenza e rischiava addirittura di venire trascinata al tie-break. Ivan Zaytsev ha annullato due set-point, poi un muro ci ha regalato il secondo match-point e in quel ...

chef Rubio contro Tommaso Paradiso : “Non c’entriamo niente : lui ha il Rolex - io giro con la Punto” : “Che nesso avete trovato tra me e lui? Non c’entriamo niente l’uno con l’altro, uno ha il Rolex, io giro con la Punto“. Dai microfoni de “I Lunatici” su Radio 2, Chef Rubio risponde al leader dei The Giornalisti Tommaso Paradiso, che qualche giorno fa, a Rolling Stones, aveva fatto il suo endorsement per il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti come nuovo leader della sinistra italiana. ...

chef Rubio contro Tommaso Paradiso : "Non c'entriamo niente l'uno con l'altro - uno ha il Rolex - io giro con la Punto" : "Che nesso avete trovato tra me e lui? Non c'entriamo niente l'uno con l'altro, uno ha il Rolex, io giro con la punto". Chef Rubio ha commentato così, ai microfoni di Radio 2, le dichiarazioni rilasciate da Tommaso Paradiso, leader dei TheGiornalisti. In particolare, ha risposto a quanto sostenuto dal cantante su Zingaretti: "Ha detto che Zingaretti è una speranza per la sinistra? 'Maddeche', serve una rivoluzione, bisogna ...

Uomini e Donne - Mara Fasone : "Mi piacciono gli uomini sicuri che vanno dritto al punto" : Mara Fasone, neo tronista di uomini e Donne, ieri pomeriggio, ha commosso il pubblico per il suo passato assai difficile. La modella, a poche ore dal suo insediamento sull'ambitissima poltrona rossa, ha voluto mettere immediatamente in guardia i propri corteggiatori, fermamente convinta di non essere una facile 'preda' da conquistare:prosegui la letturauomini e Donne, Mara Fasone: "Mi piacciono gli uomini sicuri che vanno dritto al punto" ...

A che punto è la nuova via della seta cinese : Il museo nazionale del palazzo, Pechino, Cina (Pixabay) Lunedì scorso il presidente cinese Xi Jinping ha messo sul piatto altri 60 miliardi di dollari in investimenti in Africa, tra prestiti e infrastrutture. Davanti a 50 leader africani il plenipotenziario di Pechino ha calato l’asso per assicurare alla Cina mano libera nel continente. L’Africa è uno dei tasselli della Belt and road initiative (Bri), detta anche nuova via della seta (Yi dài yi ...

Matera capitale della cultura 2019 : a che punto sono progetti e lavori? : Matera (Pixabay) Mancano poco più di quattro mesi. Il prossimo 19 gennaio i riflettori saranno tutti puntati su Matera. Quel giorno si terrà la cerimonia inaugurale che la incorona la città della Basilicata capitale europea della cultura 2019. Il titolo torna in Italia a 15 anni di distanza, dopo Genova nel 2004. Nel frattempo, Matera è tornata alla ribalta perché nei giorni scorsi il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di ...

Salvi : sentenza Mondo di Mezzo punto di arrivo e anche di partenza : Roma – “La Corte d’Appello di Roma ha accolto l’impugnazione della Procura Generale e della Procura della Repubblica di Roma e ha riconosciuto il carattere mafioso dell’associazione”. Cosi’ in una nota il Procuratore generale della Corte d’Appello, Giovanni Salvi. “Questo e’ il punto di arrivo di un intenso impegno e al tempo stesso di partenza. La consapevolezza dell’esistenza ...

Cento giorni di governo giallo-verde. A che punto siamo? : Una continua oscillazione sul rispetto delle norme sul bilancio, corretta soltanto dal ministro dell'economia e delle finanze, che riesce a tenere la barra dritta. Una riproposizione di temi della ...

[Il punto] Il pericolo di cui nessuno parla che potrebbe far esplodere il debito : I rischi di una recessione Con eccessiva faciloneria si da per scontato che nei prossimi anni l'economia continuerà a crescere seppur a ritmi non sostenuti. Scenario che, sulla base dei calcoli fatti ...

Zidane : 'Presto torno ad allenare'. Futuro diviso tra Manchester United - Juve e Francia : il punto : ... oggi è solida più che mai la posizione di Allegri, ma la capacità di gestire i grandi campioni al Real è un punto a favore di Zidane, mentre alla guida della Francia campione del mondo resterà ...

Caso Marò - a che punto è il processo contro i fucilieri accusati dell'omicidio di due pescatori indiani : I Marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone sono tornati agli onori della cronaca dopo mesi di silenzio. I due fucilieri della Marina sono accusati di aver ucciso due pescatori indiani nel 2012 al largo delle coste nello Stato del Kerala dopo averli scambiati per pirati. Il ...

Il punto su Iliad dopo 100 giorni - tra soddisfazione - prezzi e qualche problema : Iliad è arrivato sul mercato da 100 giorni ed è ora di fare il punto della situazione e un primo bilancio della sua (ancora breve) avventura in Italia. Insieme al video del nostro Matteo, cerchiamo di fare un po' di ordine in tutto ciò che si legge in Rete. L'articolo Il punto su Iliad dopo 100 giorni, tra soddisfazione, prezzi e qualche problema proviene da TuttoAndroid.