A breve le nuove banconote da 100 e 200 euro | cambiano le dimensioni e la sicurezza

(Di martedì 18 settembre 2018) Si complica la vita per chi ama la contraffazione delle. Ainfatti verranno messe in circolazione leda 100 e 200come annuncia la stessa Banca centralepea (Bce) che ha presentato a Francoforte i nuovi biglietti. Le duesono dotate di elementi nuovi e aggiornati ma delle stesse caratteristiche didel ‘pezzo’ da 50, come il ritratto nella filigrana e nell’ologramma. A cambiare sono le caratteristiche die soprattutto le: ora saranno alte come il 50€ mentre la lunghezza resta invariata. Entreranno quindi più facilmente in un portafoglio distandard oltre che facilitare la vita a bancomat e apparecchi per contare i soldi. I nuovi tagli hanno nella parte superiore della striscia argentata un ologramma con “satellite”, ovvero un simbolo dell’(€) che ruota attorno ...