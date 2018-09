3mila euro per un milione di pensionati | molti di più si accontentano di 500 euro

Perde un portafoglio con dentro 13mila euro a Napoli : un ristoratore lo trova e lo restituisce : Aeroporto di Napoli Capodichino: una turista, per ingannare il tempo in attesa del volo successivo decide di andare a pranzo da Giappo, ristorante di una catena creata da Enrico Schettino. Consumato il pranzo si alza e va verso il suo aereo. Poco dopo si renderà conto di aver smarrito il portafoglio, contenente 13mila euro. Una disavventura con un lieto fine: l'intera somma le è stata restituita. A raccontare il fatto è il ...

Oltre 3mila euro per diventata guardia giurata : 61enne cerca di truffare disoccupato di Mirabello Sannitico ma finisce nei guai : Pagare per ottenere un lavoro. In tempi di crisi sono in molti disposti a tutto pur di avere un impiego e, putroppo, come spesso accade c'è sempre qualcuno pronto ad approfittarsi delle necessità ...

Trova 3mila euro per terra e li restituisce alla Polizia - : accaduto a Roma, in zona Eur. Un uomo, dopo aver prelevato in banca, non si è accorto che il denaro gli era caduto. Le banconote sono state notate da un altro cittadino, che ha avvisato le forze dell'...

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ/ Flop per la lista di nozze benefica : raccolti solo 3mila euro : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ, la particolare lista di nozze in attesa dell'evento in quel di Noto: “Donate ad una causa meritevole di uno di voi!”, ecco cosa ha fatto la coppia.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 15:07:00 GMT)

Prendono conchiglie e sabbia come souvenir dalla spiaggia : maxi multa da 3mila euro : Chi non ha mai preso qualche conchiglia dalla spiaggia come souvenir? E così aveva fatto anche una coppia in vacanza in Sardegna, nella Gallura. Ma sono stati visti dal personale della...

Rubano sabbia in Gallura : turisti nei guai - multa fino a 3mila euro - : I due, originari di Lodi, sono stati fermati al porto di Olbia mentre si stavano imbarcando su un traghetto. A uno dei villeggianti la Capitaneria di porto ha contestato la detenzione illecita

Viaggiava a 226 orari sull'autostrada : rischia multa fino a 3mila euro : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Viaggiava a 226 orari sull'...

Pompei - addetto Carrefour trova 13mila euro : li restituisce al cliente : Nei giorni scorsi un atto di grande onesta' e solidarieta' è stato compiuto da un giovane dipendente di un supermercato, precisamente a Pompei, nota cittadina della Campania [VIDEO]. Il protagonista del gesto è un addetto alla vigilanza della famosa catena di supermercati e ipermercati francese, Carrefour, il quale senza alcun indugio ha deciso di riconsegnare una cartellina piena di contanti che aveva trovato, circa 13.000 euro, al suo ...

Redditi e mattone : gli italiani possono "permettersi" una casa da 213mila euro : Che cifra può spendere una famiglia-tipo per una casa? Poco più di 200mila euro. E' la conclusione alla quale arriva l'Ufficio Studi del gruppo Tecnocasa, che ha calcolato il potenziale di spesa, con ...

Terremoto Centro Italia - il sindaco Raggi ad Amatrice : 313mila euro a 4 progetti : “Grazie ai cittadini di Roma e d’Italia, ai sindaci eroi di Amatrice, Accumoli, Norcia e Arquata del Tronto.Abbiamo portato la solidarietà dei cittadini alle popolazioni colpite dal Terremoto impegnate nella difficile opera di ricostruzione e di rilancio dell’economia locale. Proprio per contribuire in maniera concreta a questo impegno, abbiamo deciso di destinare i fondi versati con l’iniziativa #RomaAdottaAmatrice (313 mila euro) a ...