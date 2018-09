Zodiaco | dal 17 al 23 settembre | 7 giorni favorevoli per i segni d' acqua

Blastingnews

(Di lunedì 17 settembre 2018) L'estate volge al termine e l'autunno è alle porte. Ecco cosa vi riserveranno gli astri per questi ultimi settedella stagione estiva 2018. Fortunati in amore Pesci, Bilancia e Scorpione. Novità in arrivo per Cancro e Ariete. Le congiunzioni astrali di questa settimana creeranno qualche problemino aidi fuoco (Ariete, Sagittario e Leone), mentre piccole crisi sentimentali nella vita delle coppie amorosa si prospettano per idi terra (Vergine, Capricorno e Toro).più fortunati della settimanaPesci (20 febbraio – 20 marzo): grandi soddisfazioni vi attendono nella vita professionale: otterrete gratificazioni dal vostro capo con un avanzamento di carriera. Anche l'amore va a gonfie vele: vivrete una settimana scoppiettante nella vita di coppia. Per i single, farete nuove conoscenze e potreste incontrare la persona che vi cambierà la vita.Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): siete in splendida forma fisica e questo vi consentirà di vivere 7stupendi in compagnia del vostro partner. Il mondo lavorativo vi riserverà una piacevole e gradita sorpresa.Cancro (22 giugno – 22 luglio): l'entrata del pianeta Venere nel IX campo vi garantirà nuove positive intese con la persona che amate. Nella vita familiare andrete in contro ad un periodo di perfetto equilibrio. Gli affari vi daranno enormi soddisfazioni.