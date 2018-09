Xiaomi Mi 4 Pro | Mi 4A Pro e Mi 4C Pro sono le prime smart TV Xiaomi certificate per

Xiaomi Mi MIX 3 e Huawei Mate 20 Pro : i vetri temperati anticipano l’aspetto frontale degli smartphone : Quello che è appena terminato è stato un fine settimana ricchissimo: Gizmochina, celebre blog specializzato in dispositivi di origine asiatica, ha pubblicato alcune […] L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 e Huawei Mate 20 Pro: i vetri temperati anticipano l’aspetto frontale degli smartphone proviene da TuttoAndroid.

3 : primo brand di tlc in Italia a proporre Xiaomi ‘Mi 8’ : 3 è il primo brand di tlc in Italia ad offrire il nuovo modello di punta di Xiaomi: il ‘Mi 8’. Il lancio dello smartphone...

Nuove immagini confermano che Xiaomi Redmi Note 6 Pro avrà quattro fotocamere : Anche se Xiaomi non ha ancora comunicato la data della presentazione, sono sempre più le caratteristiche di Xiaomi Redmi Note 6 Pro svelate da alcune immagini. L'articolo Nuove immagini confermano che Xiaomi Redmi Note 6 Pro avrà quattro fotocamere proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 6 Pro si mostra in foto : quattro camere e Sandragon 660 : Lo Xiaomi Redmi Note 6 Pro ha una grande responsabilità, cioè continuare il trend positivo che contraddistingue questa serie di Xiaomi, e dalle prime notizie che trapelano sulle specifiche tecniche ci riuscirà agevolmente. Infatti sono trapelate in rete due immagini inerenti proprio al nuovo Redmi Note 6 Pro che ci mostrano sia il fronte del terminale, sia il retro della sua scatola, così che ne possiamo leggere le caratteristiche. A quanto ...

Xiaomi prende in giro Apple e propone tre bundle di prodotti agli stessi prezzi dei nuovi iPhone : Nelle scorse ore Xiaomi ha deciso di cavalcare l'onda e prendere un po' in giro il colosso di Cupertino ed in particolare i prezzi dei nuovi iPhone L'articolo Xiaomi prende in giro Apple e propone tre bundle di prodotti agli stessi prezzi dei nuovi iPhone proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Band 3 NFC pronta ad esordire in Cina : Huang Wang, CEO di Huami, ha annunciato su Weibo che la versione NFC di Xiaomi Mi Band 3 ha superato tre test ed è quasi pronta per la vendita. Ecco cosa sappiamo L'articolo Xiaomi Mi Band 3 NFC pronta ad esordire in Cina proviene da TuttoAndroid.

La speranza di vedere Xiaomi Mi 8 Explorer Edition fuori dalla Cina è viva - e porta il nome di Mi 8 Pro : In precedenza era passato dal TENAA un Mi 8 con un notch meno esteso ed un "nome in codice" inedito. Adesso la variante misteriosa torna a far parlare di sé L'articolo La speranza di vedere Xiaomi Mi 8 Explorer Edition fuori dalla Cina è viva, e porta il nome di Mi 8 Pro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia in Italia MiBand 3 e un proiettore tutto da scoprire : Durante un apposito evento, che ha avuto luogo nella giornata di ieri, Xiaomi ha fatto approdare in Europa, e quindi anche in Italia, MiBand 3 e il suo ultimo gioiellino: il Mi Laser Projector 150. MiBand 3 La famosissima smartband di Xiaomi non ha bisogno di presentazioni, parliamo della classica MiBand, nella sua terza variante. Il solito, classico braccialetto smart, dalla durata incredibile della batteria (1100 MaH) che ci permette di tener ...

Xiaomi vi aiuta a capire se il vostro prodotto è originale : Volete essere sicuri dell'autenticità del vostro prodotto Xiaomi e capirne l'esatta versione? C'è uno strumento molto semplice che vi aiuta. L'articolo Xiaomi vi aiuta a capire se il vostro prodotto è originale proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia in Italia Mi Laser Projector 150" e la smartband dei miracoli Mi Band 3 - : Complessivamente i dispositivi Mi Ecosystem attivati nel mondo sono oltre 115 milioni, costituendo quella che la società definisce la più grande piattaforma consumer iOT al mondo. Tutto questo viene ...

Miglior prezzo Xiaomi Mi A2 e Redmi Note 5 su Gearbest : offerte codici promozionali su OnePlus 6 e Honor 10 : Qual è il Miglior prezzo Xiaomi Mi A2 in circolazione in questo momento? Lo Xiaomi Redmi Note 5 è protagonista pure di speciali offerte su qualche noto e-commerce? Come sempre, Gearbest la fa da padrone nelle promozioni relative ai device del produttore cinese ma in queste ore non mancano sullo store anche specifiche offerte, con relativi codici promozionali, dedicate ad altri smartphone di punta Android come il OnePlus 6 e l'Honor ...

Xiaomi lancia in Italia Mi Band 3 e Mi Laser Projector a prezzi niente male : Come annunciato nei giorni scorsi, Xiaomi ha presentato oggi due nuovi prodotti del proprio ecosistema, Mi Band 3 e Mi Laser Projector. L'articolo Xiaomi lancia in Italia Mi Band 3 e Mi Laser Projector a prezzi niente male proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi risolve alcuni problemi di POCOPHONE F1 riducendo i tempi di sblocco del bootloader : Xiaomi riduce il tempo di attesa per lo sblocco del bootloader di POCOPHONE F1, corregge i problemi legati ad Asphalt 9 e e i problemi audio con alcune app. L'articolo Xiaomi risolve alcuni problemi di POCOPHONE F1 riducendo i tempi di sblocco del bootloader proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi si appresta ad ampliare la gamma di prodotti commercializzati in Italia : Mancano tre giorni alla presentazione di nuovi prodotti dell'ecosistema Xiaomi nel nostro Paese. Niente smartphone stavolta, ma prodotti intelligenti. L'articolo Xiaomi si appresta ad ampliare la gamma di prodotti commercializzati in Italia proviene da TuttoAndroid.