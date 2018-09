WWE Hell in a Cell – Randy Orton conficca un cacciavite nell’orecchio di Jeff Hardy

sportfair

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Lino9500 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Universo__WWE : Jeff Hardy arrisca tudo no Hell in a Cell e sai de maca - zazoomblog : WWE Hell in a Cell – Il ritorno pazzesco di Brock Lesnar: finale controverso fra AJ Styles e Samoa Joe [VIDEO] -… -

(Di lunedì 17 settembre 2018)unnell’orecchio di: match nudo e crudo quello diin afra The Viper e il ‘Cavaliere del Vento’ Ieri notte presso l’AT&T Center di San Antonio, Texas, è andato in scenain a. Il PPV WWE di metà settembre non ha deluso le attese, mettendo in scena match nudi e crudi, con un alto tasso di spettacolarità e violenza. La card ufficiale dello show si è aperta proprio con un match che prevedeva l’utilizzo della ‘gabbia infernale’, che ha visto come protagonisti. I due non si sono risparmiati, utilizzando sedie, tavoli e scale, anche come supporto per le proprie mosse. A far ‘rabbrividire’ i fan è stato però l’utilizzo di unda parte di. ‘The Viper’ ha preso in mano l’oggetto contundente, ...